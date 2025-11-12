Тренер Перу Баррето после 1:1 с Россией: «Качество газона не соответствовало уровню, сам стадион – один из лучших в мире, очень красивый»

Тренер Перу Баррето: качество газона на «Газпром Арене» не соответствует уровню.

Главный тренер сборной Перу Мануэль Баррето остался недоволен качеством газона на «Газпром Арене».

Сборные России и Перу сыграли вничью (1:1) в BetBoom товарищеском матче.

«Мы проделали большой путь, у нас была долгая дорога с большим количеством логистических проблем, но мы попытались сделать все, чтобы принять участие в этом празднике футбола, сыграть против великолепной сборной России на отличном стадионе. Проведение игры с таким сильным соперником является возможностью развиться. Мы ценим то, что мы уже сделали, в сборной сейчас идет процесс перестройки. Ребята играли с большой самоотдачей.

Сам стадион очень красивый, один из лучших современных стадионов в мире. Качество газона было неудовлетворительным, не соответствовало уровню. Но мы сегодня были неверны в действиях. Оба гола, которые случились на поле, частично вызваны состоянием газона. Что касается крыши на стадионе, мне это напомнило стадион «Сантьяго Бернабеу », – сказал Баррето.