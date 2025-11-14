Тренер по ММА Кияшко про бой Дзюбы и Смолова: «Без шансов для Федора, 100%. Из российских игроков конкурентов у Артема нет, из западных – очень хорош Ибрагимович, видел его»
Тарас Кияшко: в бою с Дзюбой у Смолова нет шансов.
Тренер по смешанным единоборствам и кикбоксингу Тарас Кияшко уверен, что Артем Дзюба дерется лучше Федора Смолова.
– Без шансов для Федора. Без шансов!
Я знаю Артема и видел Смолова. Не знаю, что умеет Федор, но наблюдал, что может Дзюба в зале. Если когда-то этот бой состоится, то Дзюба 100 процентов победит.
– Может ли кто-то из российского футбола составить конкуренцию Дзюбе в единоборствах?
– Из российских таковых не вижу. Из западных – очень хорош Ибрагимович. Видел его за делом, Артем тоже про него рассказывал.
– Хотел бы Дзюба спарринг с ним?
– Сейчас Дзюба сконцентрирован лишь на футболе. Когда он закончит карьеру, то там уже никто не знает, как сложится. Все может быть, – отметил тренер Александра Волкова.
