Тренер по ММА Кияшко про бой Дзюбы и Смолова: «Без шансов для Федора, 100%. Из российских игроков конкурентов у Артема нет, из западных – очень хорош Ибрагимович, видел его»

Тарас Кияшко: в бою с Дзюбой у Смолова нет шансов.

Тренер по смешанным единоборствам и кикбоксингу Тарас Кияшко уверен, что Артем Дзюба дерется лучше Федора Смолова .

– Без шансов для Федора. Без шансов!

Я знаю Артема и видел Смолова. Не знаю, что умеет Федор, но наблюдал, что может Дзюба в зале. Если когда-то этот бой состоится, то Дзюба 100 процентов победит.

– Может ли кто-то из российского футбола составить конкуренцию Дзюбе в единоборствах?

– Из российских таковых не вижу. Из западных – очень хорош Ибрагимович . Видел его за делом, Артем тоже про него рассказывал.

– Хотел бы Дзюба спарринг с ним?

– Сейчас Дзюба сконцентрирован лишь на футболе. Когда он закончит карьеру, то там уже никто не знает, как сложится. Все может быть, – отметил тренер Александра Волкова.