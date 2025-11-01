Анзор Кавазашвили: «Иностранные тренеры берут легионеров, не понимая менталитет наших игроков. Так же, как европейские политики не понимают русский дух – нас не запугать и не купить»

Анзор Кавазашвили: европейские политики не понимают русский дух.

Анзор Кавазашвили считает, что иностранные тренеры склонны приглашать легионеров, а не рассчитывать на россиян.

«Во многих командах главный тренер-иностранец привозит с собой двух-трех помощников. Они больше думают о том, чтобы приглашать легионеров, считая, что именно они помогут добиться успеха. Но они не понимают менталитет наших российских футболистов.

Так же, как европейские политики не понимают русский дух – нас невозможно ни запугать, ни купить», – сказал бывший вратарь сборной СССР.