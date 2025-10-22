Кавазашвили о Сафонове: «Как ему в «ПСЖ» бороться – взять шпагу, двустволку или пику? Матвей за год потерялся, он везде поплывет сейчас. Ему надо все восстанавливать»

Анзор Кавазашвили считает, что Матвей Сафонов потерял год в «ПСЖ».

Сафонов перешел в «ПСЖ » из «Краснодара» в июле 2024 года. Вратарь выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. В текущем сезоне футболист сборной России еще не играл за парижан.

«А вы как думаете, как Сафонов может бороться за место в основе «ПСЖ »? Ему что, взять шпагу, двустволку или пику? Чем бороться-то?

Уходить надо. Конечно, он получает большие деньги, но это одна зарплата, а бонусов-то нет. И игры нет. Матвей забудет, как играть, и это видно по играм в сборной.

Ему сейчас подойдет любой чемпионат, где он будет играть. Он за год уже потерялся. Его где угодно поставь – он везде поплывет. Ему надо будет все восстанавливать», – заявил бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Кавазашвили.