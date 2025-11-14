Мостовой о «Динамо» Карпина: «А чего вы ожидали? О каком чемпионстве шла речь? Его не под дулом пистолета заставляли посты совмещать»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал положение Валерия Карпина в «Динамо».
– Что происходит с «Динамо»?
– Слушайте, ну а чего все ждали? О каком чемпионстве вообще речь шла? Касательно игры большие вопросы во многих матчах, то нормально играют, то сами себе забивают – и все это за одну игру может быть.
Конечно, поднимутся еще, но уже могут и в пятерку не попасть, хотя состав потрясающий. Пока команда удивляет со знаком «минус».
– А что так влияет на работу Карпина: давление в большой клубе, совмещение постов со сборной?
– Про совмещение даже и говорить нечего: ни в одной цивилизованной стране такого нет и не было никогда.
Но и его не под дулом пистолета заставляли посты совмещать, понятное дело, две должности оплачиваются, совмещать разрешают – чего не согласиться?
– Карпину надо дать время в «Динамо»?
– Меня всегда забавляет это «дать время». Можно дать, будет серия побед, продлят контракт, все будет хорошо.
Так пять лет отработает, без титулов уйдет, и толку? Личку выгнали, когда в лидерах шли – никто время не давал. Руководству решать, – сказал Мостовой.