  Мостовой о «Динамо» Карпина: «А чего вы ожидали? О каком чемпионстве шла речь? Его не под дулом пистолета заставляли посты совмещать»
24

Мостовой о «Динамо» Карпина: «А чего вы ожидали? О каком чемпионстве шла речь? Его не под дулом пистолета заставляли посты совмещать»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал положение Валерия Карпина в «Динамо».

– Что происходит с «Динамо»?

– Слушайте, ну а чего все ждали? О каком чемпионстве вообще речь шла? Касательно игры большие вопросы во многих матчах, то нормально играют, то сами себе забивают – и все это за одну игру может быть.

Конечно, поднимутся еще, но уже могут и в пятерку не попасть, хотя состав потрясающий. Пока команда удивляет со знаком «минус».

– А что так влияет на работу Карпина: давление в большой клубе, совмещение постов со сборной?

– Про совмещение даже и говорить нечего: ни в одной цивилизованной стране такого нет и не было никогда.

Но и его не под дулом пистолета заставляли посты совмещать, понятное дело, две должности оплачиваются, совмещать разрешают – чего не согласиться?

– Карпину надо дать время в «Динамо»?

– Меня всегда забавляет это «дать время». Можно дать, будет серия побед, продлят контракт, все будет хорошо.

Так пять лет отработает, без титулов уйдет, и толку? Личку выгнали, когда в лидерах шли – никто время не давал. Руководству решать, – сказал Мостовой. 

Опубликовано: Sports
Источник: Odds.ru
