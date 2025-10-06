Каррагер о Холанде: «Наблюдаем за величайшим бомбардиром в истории английского футбола. Это другой уровень по сравнению с Агуэро. Эрлинг – лучший»
Нападающий «Манчестер Сити» забил мяч в ворота «Брентфорда» (1:0) в матче АПЛ, продлив голевую серию до девяти игр подряд.
«Думаю, что мы наблюдаем за величайшим бомбардиром в истории английского футбола.
Честно говоря, я не помню Джимми Гривза, Дикси Дина и всех игроков прошлых лет. Но я вспоминаю про Гари Линекера, Алана Ширера, Харри Кейна и Иана Раша из моего «Ливерпуля».
В моем понимании есть разница между отличным центральным нападающим или нападающим и бомбардиром.
Думаю, то, что мы сейчас наблюдаем, – это то, чего никогда раньше не видели в футболе, и не забывайте, что это клуб, где бомбардиром до этого был Серхио Агуэро – один из величайших игроков, которых мы когда-либо видели.
Это совершенно другой уровень по сравнению с Агуэро. Эрлинг – лучший», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.