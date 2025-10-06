Каррагер о Холанде: «Наблюдаем за величайшим бомбардиром в истории английского футбола. Это другой уровень по сравнению с Агуэро. Эрлинг – лучший»

Джейми Каррагер назвал Эрлинга Холанда величайшим бомбардиром.

Нападающий «Манчестер Сити » забил мяч в ворота «Брентфорда» (1:0) в матче АПЛ , продлив голевую серию до девяти игр подряд .

«Думаю, что мы наблюдаем за величайшим бомбардиром в истории английского футбола.

Честно говоря, я не помню Джимми Гривза, Дикси Дина и всех игроков прошлых лет. Но я вспоминаю про Гари Линекера , Алана Ширера , Харри Кейна и Иана Раша из моего «Ливерпуля».

В моем понимании есть разница между отличным центральным нападающим или нападающим и бомбардиром.

Думаю, то, что мы сейчас наблюдаем, – это то, чего никогда раньше не видели в футболе, и не забывайте, что это клуб, где бомбардиром до этого был Серхио Агуэро – один из величайших игроков, которых мы когда-либо видели.

Это совершенно другой уровень по сравнению с Агуэро. Эрлинг – лучший», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.