  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анчелотти о Роналду и 1000 голов: «Он точно это сделает, не сомневайтесь. Не забудьте пригласить меня на празднование»
Анчелотти о Роналду и 1000 голов: «Он точно это сделает, не сомневайтесь. Не забудьте пригласить меня на празднование»

Карло Анчелотти о Криштиану Роналду: он точно забьет 1000 голов.

Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что Криштиану Роналду дойдет до отметки в 1000 забитых голов за карьеру. Сейчас на счету португальца 953 мяча.

– Роналду все еще в отличной форме почти в 41 год. Как вы думаете, он сможет забить 1000 голов?

– Он точно это сделает, не сомневайтесь ни секунды. В Италии меня недавно спрашивали о Модриче и его 40-летии, и я сказал, что он будет хорошо играть в «Милане».

Лука и Криштиану – профессионалы, которые любят футбол и страстно увлечены им. Они всегда добьются всего, чего захотят.

Криштиану обязательно забьет 1000-й гол, но когда он это сделает, не забудьте пригласить меня на празднование этого невероятного рекорда, – сказал улыбаясь Анчелотти.

Роналду – журналисту на вопрос о 1000-м голе в финале ЧМ: «Вы пересмотрели фильмов, это слишком идеально. Я бы закончил карьеру на высокой ноте»

