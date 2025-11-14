Роднина о пиве на стадионах: «Если без него наш футбол смотреть нельзя, наверное, поэтому и будут рассматривать законопроект»

Роднина о пиве на стадионах: без него, наверное, наш футбол смотреть нельзя.

Депутат Государственной думы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о возможном возвращении пива на стадионы.

«Я считаю, что если без пива наш футбол смотреть нельзя, то, наверное, поэтому и будут рассматривать этот законопроект (смеется). Думаю, что здесь речь не столько о заботе о наших болельщиках, сколько о наших пивных королях и рекламе.

Тут еще вопрос, куда будет тратиться прибыль от доходов с продажи пива. Обещают на детский и юношеский спорт? Обещать – не значит жениться. Посмотрим, что будет в итоге», – отметила Роднина.