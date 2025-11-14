  • Спортс
  • Депутат Журова о пиве на стадионах: «Наша нация потребляет излишнее количество алкоголя – это стало причиной запрета. Должны быть приведены данные, что угрозы для здоровья людей больше нет»
Депутат Журова о пиве на стадионах: «Наша нация потребляет излишнее количество алкоголя – это стало причиной запрета. Должны быть приведены данные, что угрозы для здоровья людей больше нет»

Депутат Журова высказалась о возвращении пива на стадионы.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала инициативу о возможном возвращении пива на стадионы. 

«В этом вопросе есть два момента: и экономическая политика, и позиция министерства здравоохранения. Ведь первоначально причиной запрета стало то, что наша нация потребляет излишнее количество алкоголя, так как увидели причинно-следственную связь в рекламе пива и продаже пива на спортивных объектах.

И тогда решили на какое-то время ввести запрет для того, чтобы как-то изменить ситуацию к лучшему. И говорилось, что вернемся к этой теме, если увидим, что такой угрозы для здоровья людей больше нет. Поэтому перед рассмотрением инициативы должны быть приведены данные, что угрозы нет.

С экономической точки зрения продажа пива на стадионах, конечно, принесет возможность зарабатывать и спортивным объектам, и футбольным клубам. Было обещано, что эти средства пойдут и на развитие детских секций, и школ при этих клубах.

Когда принимали этот запрет, то статистика, которую мы видели, была очень плохая. Со стороны бизнеса мне все понятно, а с точки зрения того, как это может отразиться на здоровье нации, у меня объективной информации нет. И когда она появится, я сформирую свое мнение», – сказала Журова. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
