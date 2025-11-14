Михаил Федоров о том, как отдыхает: «Могу прогуляться по парку, посидеть где-нибудь. О тусовках не думаю, алкоголь не пью»

Михаил Федоров: о тусовках не думаю вообще.

Нападающий «Металлурга» Михаил Федоров рассказал, как проводит свои выходные.

– Судя по нескольким интервью, вы достаточно рано поняли, что ко всему следует относиться в высшей степени профессионально. Все время уделяете хоккею?

– Это мое любимое дело, которому посвящаю жизнь с юных лет. Должен выкладываться по максимуму.

Да, можно где-то схалтурить на тренировке или съесть вредную пищу, но это негативно скажется на состоянии. Без правильного отношения максимума не достичь.

– Но вы совсем молодой парень. Неужели не хочется порой отдохнуть с друзьями?

– Разумеется, концентрируюсь на спорте не круглыми сутками. Как правило, дни после матчей в «Металлурге » выходные. Стараюсь уделять внимание семье. Все-таки в КХЛ очень плотный график, и порой непросто увидеться с родными.

Как отдыхаю? Могу прогуляться по парку, посидеть где-нибудь. Но о тусовках не думаю вообще. Более того, совсем не пью алкоголь, – сказал 18-летний форвард «Металлурга» Федоров.