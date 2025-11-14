Финдиректор «Зенита» о спонсорах: «Мы сменили направление с Европы на арабские страны, БРИКС, Латинскую Америку. Заменили Nike на Jogel, а рекламу Pepsi – на российский аналог»

Финансовый директор «Зенит» оценил уход международных спонсоров в 2022 году.

Финансовый директор «Зенита » Василий Одинцов заявил, что клуб изменил акценты в спонсорских контрактах и трансферной политике.

«Некоторые из наших международных коммерческих партнеров по понятным причинам покинули Россию, но мы заменили их местными спонсорами.

Долгое время Nike был нашим техническим партнером. После их ухода мы пережили пару трудных лет, играя с тем, что у нас осталось. Все изменилось благодаря российскому бренду Jogel, который значительно вырос и теперь поставляет нам форму.

То же самое произошло и в других областях, например, с Pepsi: мы заменили их на российский аналог, который также обеспечивает нам рекламные доходы.

Это не значит, что мы перестали быть международным брендом. Мы просто сменили направление: с Европы на арабские страны, БРИКС и Латинскую Америку.

Мы меняем подход к трансферам: покупаем молодых игроков, как правило, из Бразилии. Стараемся приобретать их за разумные деньги. Они набираются опыта и игрового времени, развиваются как профессионалы в «Зените», а затем мы продаем их в арабские страны.

Так мы поступили с Малкомом и Клаудиньо . Они продолжают традицию, которую мы заложили, например, с Халком . Клуб от этого выигрывает», – сказал Одинцов в интервью Diario Sport.

