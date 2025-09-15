  • Спортс
  • Тренер «Зенита» Оливейра об Энрике: «Очень сильный футболист, может стать лучше Малкома. Ждем от него яркий футбол. Все сложно адаптировались, только Клаудиньо засверкал сразу»
2

Тренер «Зенита» Оливейра об Энрике: «Очень сильный футболист, может стать лучше Малкома. Ждем от него яркий футбол. Все сложно адаптировались, только Клаудиньо засверкал сразу»

Вильям Оливейра считает Луиса Энрике Андре игроком с огромным потенциалом.

Бразильский полузащитник выступает за «Зенит» с 2024 года.

– Что особенного в Луисе Энрике? Вы видите в нем нового Малкома?

– Они, конечно, по данным немножко отличаются, но я считаю, что Луис Энрике – очень сильный футболист. Это видно и по тому, что он показал в «Ботафого», когда они выиграли Кубок Либертадорес, и у нас.

Мы забываем, что он только полгода в России. Нужно адаптироваться и к жизни в новой стране, и к команде, и к чемпионату. Видно, что у него очень высокий уровень.

Когда мы брали Луиса, никто в Бразилии не верил, что мы можем взять такого футболиста за такие деньги (35 миллионов евро – Спортс’’). Все были уверены, что он перейдет либо в английский клуб, либо в Саудовскую Аравию за куда большую сумму.

Так что это очень хорошая сделка для нас. Достаточно молодой футболист с большим-большим потенциалом. Он может стать как Малком или даже лучше. Луис – очень хорошее усиление для российского чемпионата в целом.

– Его адаптация в России уже завершилась?

– Это сезон должен стать его лучшим – мы должны увидеть, на что он способен.

Вспомните Малкома и других в их первый сезон. Только Клаудиньо засверкал сразу, все остальные довольно сложно адаптировались. Но мы уже знаем, как с этим работать.

– Вы сказали про интерес к Энрике от английских и саудовских клубов. За счет чего удалось убедить его перейти в «Зенит»?

– «Зенит» сейчас достаточно известен в Бразилии. Все южноамериканцы, которые здесь играли, всегда вспоминают клуб с удовольствием. Только теплые слова. И, естественно, Луис задавал нашим ребятам вопросы про «Зенит».

Если игрок не может перейти в команды из первой четверки топ-5 лиг, то, как я считаю, «Зенит» – лучший вариант для переезда в Европу. Да, сейчас нет еврокубков, но здесь очень интересный чемпионат. Плюс очень хорошая инфраструктура – не только у нас, речь про стадионы в целом. Достаточно привлекательный вариант.

От редакции: следующие два вопроса заданы в сентябре, спустя два месяца после первого разговора с Оливейрой.

– В этом сезоне у Луиса Энрике нет результативных действий за «Зенит», только заработанный пенальти в матче с «Ростовом», хотя летом вы прогнозировали ему лучший сезон. В чем дело?

– Луис только возвращается после травмы. В последнем матче уже выглядел лучше, за сборную тоже неплохо сыграл. Очень хорошо вышел [против Чили] и показал отличный футбол (сделал ассист, проведя 24 минуты на поле – Спортс’’).

Он провел отличный год, но всегда непросто возвращаться, когда тебя выбивает из ритма. 

– Почему в сборной Энрике впечатляет, а в матчах за «Зенит» не дает такой яркости? Дело в мотивации?

– Нет, конечно. Нужно набрать кондиции. [Против Боливии] он должен выйти в старте – посмотрим, насколько его хватит, потому что по последним играм было видно, что Луиса не хватает на 90 минут с точки зрения интенсивности.

Оценим его состояние. Все-таки там на него тоже многое может повлиять – они играют на высоте в Боливии, где тяжело дышать. Потом будет длинный перелет.

Но мы ждем, что Луис и здесь скоро покажет яркий футбол, – сказал помощник главного тренера «Зенита» в интервью Спортсу’‘.

«Я на тысячу процентов предан Семаку». Интервью Вильяма Оливейры: что с «Зенитом» и почему закисли бразильцы?

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
