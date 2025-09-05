Романцев о лимите: «Халк, Малком, Вагнер Лав, Данни и Думбия были украшением РПЛ. В Англии не допускали легионеров без нужного числа матчей за сборные – просто и разумно»
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение».
– Говоря об ужесточении лимита легионеров, Миодраг Божович заявил, что это не принесет пользы. И привел в пример Англию, Испанию, Италию, Германию, где ограничений, по сути, не существует, но это не мешает иметь там сильные сборные. А ЦСКА и «Зенит» побеждали в еврокубках, когда лимита в России не было. Почему же с таким упорством навязывается идея ужесточения числа иностранцев?
– Признаюсь, я и сам не очень пониманию, почему уже который год обсуждается эта тема. Ясно ведь, что Халк, Малком, Вагнер Лав, Данни, Думбия были украшением нашего чемпионата, настоящими творцами игры! На них ходил болельщик, с них брала пример молодежь.
Но это сливки. И чтобы заполучить звездных футболистов, клубы выкладывали немалые деньги. Но такие миллионы есть не у каждого. Вот им и приходилось покупать за рубежом игроков по доступной цене. Отсюда и пошел поток второсортных легионеров, которые частенько оказывались на лавке.
Не открою Америку, если еще раз напомню, как этого удалось избежать в Англии. Там ассоциация не допускала появления легионеров, которые не провели необходимого количества матчей за национальные сборные. Просто и разумно. И не надо тратить время на совещаниях, обсуждая и доказывая, сколько можно иметь иностранцев нашим командам, – сказал бывший главный тренер «Спартака».