Романцев о лимите: «Халк, Малком, Вагнер Лав, Данни и Думбия были украшением РПЛ. В Англии не допускали легионеров без нужного числа матчей за сборные – просто и разумно»

Олег Романцев высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение».

– Говоря об ужесточении лимита легионеров, Миодраг Божович заявил, что это не принесет пользы. И привел в пример Англию, Испанию, Италию, Германию, где ограничений, по сути, не существует, но это не мешает иметь там сильные сборные. А ЦСКА и «Зенит» побеждали в еврокубках, когда лимита в России не было. Почему же с таким упорством навязывается идея ужесточения числа иностранцев?

– Признаюсь, я и сам не очень пониманию, почему уже который год обсуждается эта тема. Ясно ведь, что Халк , Малком , Вагнер Лав , Данни, Думбия были украшением нашего чемпионата, настоящими творцами игры! На них ходил болельщик, с них брала пример молодежь.

Но это сливки. И чтобы заполучить звездных футболистов, клубы выкладывали немалые деньги. Но такие миллионы есть не у каждого. Вот им и приходилось покупать за рубежом игроков по доступной цене. Отсюда и пошел поток второсортных легионеров, которые частенько оказывались на лавке.

Не открою Америку, если еще раз напомню, как этого удалось избежать в Англии. Там ассоциация не допускала появления легионеров, которые не провели необходимого количества матчей за национальные сборные. Просто и разумно. И не надо тратить время на совещаниях, обсуждая и доказывая, сколько можно иметь иностранцев нашим командам, – сказал бывший главный тренер «Спартака».