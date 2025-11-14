  • Спортс
  • Финансовый директор «Зенита» о болельщиках: «Мы убрали 300 сидений и построили сцену – люди приходят не только ради футбола. Появилась семейная аудитория, много детей»
Финансовый директор «Зенита» о болельщиках: «Мы убрали 300 сидений и построили сцену – люди приходят не только ради футбола. Появилась семейная аудитория, много детей»

В «Зените» о росте посещаемости «Газпром Арены»: аудитория стала более семейной.

Финансовый директор «Зенита» Василий Одинцов заявил, что на «Газпром Арену» стали ходить больше семей.

«Мы приняли ряд мер, благодаря которым на матч ходят в среднем 35 000 зрителей. Когда мы запускали новую модель, их было около 10 000.

Как нам это удалось? Во-первых, благодаря уникальному решению, не имеющему аналогов ни в России, ни в мире. Мы демонтировали около 300 сидений со стадиона и построили на их месте сцену, куда перед каждым матчем приглашают известного артиста или певца. Люди приходят не только ради футбола, но и ради полноценного зрелища.

С усилением безопасности у нас появилась более семейная аудитория. Раньше у нас было 80% мужчин и 20% женщин. Теперь у нас примерно 60-70% мужчин и 30-40% женщин. И, прежде всего, много детей. Настолько много, что мы даже открыли на стадионе ясли, где сотрудники присматривают за детьми, чтобы взрослые могли смотреть матч.

Мы стараемся использовать стадион для проведения деловых конференций, профессиональных встреч и даже спортивных мероприятий, таких как триатлоны. Это также улучшает наши отношения с правительством и другими спортивными организациями.

Наш стадион является частью крупного спортивно-оздоровительного комплекса в Санкт-Петербурге», – сказал Одинцов в интервью Diario Sport.

Финансовый директор «Зенита» о Fan ID: «Арены были пустыми. Фанаты говорили, что раньше шли на стадион, как домой, а теперь будто в полицейский участок»

Опубликовал: Максим Федер
logoпремьер-лига Россия
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoЗенит
Василий Одинцов
болельщики
музыка
стадионы
