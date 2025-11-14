Пэт Невин: «Челси» нестабилен из-за отсутствия летнего отдыха. Травм станет больше – зима будет тяжелой для клуба»
Бывший вингер «Челси» Пэт Невин связывает нестабильность «Челси» с отсутствием летнего отдыха. Лондонский клуб идет на 3-м месте в АПЛ, набрав 20 очков за 11 игр.
«У «Челси» все еще странные и нестабильные результаты, в этом вся сложность. Дело не в недостатке мастерства, а в отсутствии летнего перерыва.
У них будет больше травм: какое-то время пропустили Коул Палмер и Жоао Педро. Будь у них полный состав, когда все в форме после хорошего отдыха – это был бы другой вопрос.
Эта проблема не исчезнет в одночасье. Ситуация станет хуже. Ожидаю, что декабрь, январь и февраль станут для «Челси» самыми тяжелыми. У них гигантский состав, но даже при этом количество игроков ограничено.
Посмотрите, сколько центральных защитников они потеряли – это невероятно, но не случайно», – сказал Невин в интервью CasinoHawks.
