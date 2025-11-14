Финансовый директор «Зенита» о Fan ID: «Арены были пустыми. Фанаты говорили, что раньше шли на стадион, как домой, а теперь будто в полицейский участок»
Финансовый директор «Зенита» Василий Одинцов рассказал, как изменилась посещаемость на «Газпром Арене» после появления системы Fan ID.
О пандемии коронавируса
«Одним из главных вызовов, с которыми мы столкнулись в последние годы, стало снижение посещаемости.
Сначала у нас была проблема с Covid-19, но это произошло везде: стадионы были закрыты, и, когда они вновь открылись, люди возвращались очень медленно».
О внедрении Fan ID
«Стадионы были абсолютно пустыми. Они (активные фанаты – Спортс’‘) говорили, что до Fan ID приходили на стадион, как будто домой, а теперь им кажется, что они идут в полицейский участок, поскольку камеры установили повсюду, чтобы идентифицировать людей.
Если кто-то зажигал фаер или что-то бросал, его идентифицировали и немедленно наказывали», – сказал Одинцов в интервью Diario Sport.