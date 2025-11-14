  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Финансовый директор «Зенита» о Fan ID: «Арены были пустыми. Фанаты говорили, что раньше шли на стадион, как домой, а теперь будто в полицейский участок»
49

Финансовый директор «Зенита» о Fan ID: «Арены были пустыми. Фанаты говорили, что раньше шли на стадион, как домой, а теперь будто в полицейский участок»

В «Зените» рассказали о влиянии Fan ID: Стадионы были абсолютно пустыми.

Финансовый директор «Зенита» Василий Одинцов рассказал, как изменилась посещаемость на «Газпром Арене» после появления системы Fan ID. 

О пандемии коронавируса

«Одним из главных вызовов, с которыми мы столкнулись в последние годы, стало снижение посещаемости.

Сначала у нас была проблема с Covid-19, но это произошло везде: стадионы были закрыты, и, когда они вновь открылись, люди возвращались очень медленно». 

О внедрении Fan ID

«Стадионы были абсолютно пустыми. Они (активные фанаты – Спортс’‘) говорили, что до Fan ID приходили на стадион, как будто домой, а теперь им кажется, что они идут в полицейский участок, поскольку камеры установили повсюду, чтобы идентифицировать людей.

Если кто-то зажигал фаер или что-то бросал, его идентифицировали и немедленно наказывали», – сказал Одинцов в интервью Diario Sport. 

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36711 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Fan ID
болельщики
logoпремьер-лига Россия
Василий Одинцов
logoЗенит
logoкоронавирус
logoГазпром Арена (Крестовский)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Журова о расширении Fan ID на другие виды спорта: «Почему-то все думают, что это для тотального контроля. Может, Министерство хочет вести статистику посещений соревнований»
вчера, 08:57
Жулин о Fan ID: «На футболе это нужная инициатива. Во всех остальных видах спорта цивилизованные люди цивилизованно смотрят соревнования»
12 ноября, 12:47
Генсек РФС Митрофанов: «Fan ID – удобная система, позволяющая за секунду получить билет, исключает спекуляции. Никто фанатов со стадионов не убирал, посещаемость растет»
12 ноября, 09:04
Главные новости
Семшов о Юриче и «Спартаке»: «Странно, что обсуждаются такие кандидатуры. Был уволен из «Ромы» после нескольких месяцев, отправил «Саутгемптон» в Чемпионшип, в «Аталанте» продержался полгода»
сегодня, 02:18
Куман об 1:1 с Польшей: «Разочарования больше, чем радости, но Нидерланды сделали еще один шаг к чемпионату мира»
сегодня, 01:32
Дядя Рубиалеса, бросавший в экс-главу RFEF яйца на презентации книги про поцелуй с Эрмосо: «У меня были еще хлебные палочки, тоже думал их запустить. И зачем ему со мной судиться?»
вчера, 22:26Видео
Сака хочет провести в «Арсенале» всю карьеру, клуб настроен так же. Идут переговоры о новом контракте
вчера, 22:07
Александр Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться – конец. Это самая обсуждаемая команда. Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит»
вчера, 22:05
Хавьер Бордас: «Холанд и Мбаппе могли перейти в «Барселону». Неймар тоже отказал «Реалу» ради нас. Большинство хочет играть за «Барсу», мы мировой ориентир, а наш город – лучший в мире»
вчера, 21:55
Германия и Словакия разыграют прямой выход на ЧМ-2026 в очном матче. Команде Нагельсманна хватит ничьей
вчера, 21:50
40-летний Модрич квалифицировался с Хорватией на 5-й чемпионат мира. Для Месси, Роналду и Очоа ЧМ-2026 может стать шестым
вчера, 21:46
Квалификация ЧМ-2026. Германия победила Люксембург, Нидерланды и Польша сыграли вничью, Хорватия была сильнее Фарер
вчера, 21:45
Хорватия вышла на ЧМ в 4-й раз подряд. Фареры потеряли шансы на плей-офф
вчера, 21:45
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. СКА примет «Енисей», «Торпедо» против «Ротора», «Урал» в гостях у «Нефтехимика»
24 минуты назад
Вахания об 1:1: «Гол Перу не вытекал из логики матча. Тем обиднее так упускать победу. Качество игры сборной России было неплохим»
40 минут назад
Рассмотрение иска Аршавина к Барановской о сокращении алиментов перенесено на 24 декабря
57 минут назад
«Ляпы были даже у Яшина и Акинфеева. На Сафонове сказывается отсутствие игрового опыта». Колосков о голе от Перу
сегодня, 02:33
Нагельсманн о 2:0: «Люксембург должен был открыть счет, но во втором тайме Германия была гораздо лучше и заслуженно победила»
сегодня, 01:47
Пашалич о 3:1 с Фарерами: «Хорватия пропустила быстрый гол, но хорошо отреагировала. Важно стремиться к успешному выступлению на чемпионате мира»
сегодня, 01:17
Селюк о приоритетах Карпина: «Динамо» должно выгнать его пинком под жопу, фанаты – выйти с плакатами: «Валера, пошел ## ###». Он получает 2,5 млн евро – ничего себе не основная работа!»
вчера, 22:33
Дайч о деньгах в кошельке: «Всегда ношу немного купюр – 100-150 фунтов для оплаты такси в Лондоне. Предпочитаю оставлять чаевые наличными»
вчера, 22:20
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 30 из 48 сборных
вчера, 21:57
Польша и Нидерланды сыграли вничью – 1:1. Команда Кумана опережает поляков на 3 очка перед последним туром отбора ЧМ и имеет лучшую разницу мячей
вчера, 21:44