Финансовый директор «Зенита» о Fan ID: «Арены были пустыми. Фанаты говорили, что раньше шли на стадион, как домой, а теперь будто в полицейский участок»

В «Зените» рассказали о влиянии Fan ID: Стадионы были абсолютно пустыми.

Финансовый директор «Зенита » Василий Одинцов рассказал, как изменилась посещаемость на «Газпром Арене» после появления системы Fan ID.

О пандемии коронавируса

«Одним из главных вызовов, с которыми мы столкнулись в последние годы, стало снижение посещаемости.

Сначала у нас была проблема с Covid-19, но это произошло везде: стадионы были закрыты, и, когда они вновь открылись, люди возвращались очень медленно».

О внедрении Fan ID

«Стадионы были абсолютно пустыми. Они (активные фанаты – Спортс’‘) говорили, что до Fan ID приходили на стадион, как будто домой, а теперь им кажется, что они идут в полицейский участок, поскольку камеры установили повсюду, чтобы идентифицировать людей.

Если кто-то зажигал фаер или что-то бросал, его идентифицировали и немедленно наказывали», – сказал Одинцов в интервью Diario Sport.