Баббель не хотел бы защищаться против Кейна: «Не обладает ни скоростью, ни физическими данными, в воздухе не выделяется. Но у него невероятный игровой интеллект»

Маркус Баббель: Я бы не хотел защищаться против Кейна.

Бывший защитник «Баварии» Маркус Баббель заявил, что обороняться против Харри Кейна труднее всего.

«Против кого из этой тройки – Харри Кейн , Эрлинг Холанд , Килиан Мбаппе – я бы не хотел защищаться? Ответ очевиден – против Кейна!

Его сложнее всего поймать. Он не обладает ни исключительной скоростью, ни выдающимися физическими данными, и в воздухе он ничем не выделяется. Но у него невероятный игровой интеллект, который позволяет ему ускользать от соперников.

Раньше было проще. Центральные защитники были персональными опекунами. Им разрешалось, и даже поощрялось, следить за соперниками повсюду. Сейчас же мало кто из игроков знает, как работает персональная опека, а с переходом на современную зонную опеку никто толком не знает, как и когда его опекать.

На мой взгляд, после Кейна идет Холанд. Я бы не знал, куда деваться, когда Эрлинг использует свою динамичность и габариты», – сказал Маркус Баббель для kicker.

Баббель считает, что против Мбаппе обороняться не так уж сложно, «если у вас хорошая скорость и вы правильно занимаете позицию».

«Если бы я мог выбрать одного из трех игроков [в свою команду], я бы взял Кейна. С его желанием обороняться он выводит свою игру на новый уровень», – добавил Баббель.