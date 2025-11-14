Аршавин о том, что в Европе он запомнился покером на «Энфилде»: «Зенит» там никому не интересен. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили: «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал»
Андрей Аршавин: «Зенит» никому в Европе не интересен.
Андрей Аршавин высказался о популярности среди европейских болельщиков.
– Вас часто узнают в Европе, но помнят в основном из-за покера на «Энфилде». А есть же еще, например, Суперкубок с «Зенитом»...
– «Зенит» никому в Европе не интересен.
– Не обидно, что вас только благодаря одному матчу запомнили?
– Нет. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили не просто «Четыре гола!», а: «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал». Но, к сожалению, не вышло.
– Хотя у кого-то и таких матчей не было в карьере...
– Такие вообще мало у кого есть. На «Энфилде», по-моему, покер оформляли только двое (кроме Аршавина, это делал Деннис Уэскотт в 1946 году – Спортс’‘). И я в этом числе, – сказал бывший нападающий «Арсенала» и «Зенита».
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36712 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости