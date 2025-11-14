  • Спортс
Аршавин о том, что в Европе он запомнился покером на «Энфилде»: «Зенит» там никому не интересен. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили: «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал»

Андрей Аршавин: «Зенит» никому в Европе не интересен.

Андрей Аршавин высказался о популярности среди европейских болельщиков. 

Вас часто узнают в Европе, но помнят в основном из-за покера на «Энфилде». А есть же еще, например, Суперкубок с «Зенитом»...
 
– «Зенит» никому в Европе не интересен.

Не обидно, что вас только благодаря одному матчу запомнили?

– Нет. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили не просто «Четыре гола!», а: «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал». Но, к сожалению, не вышло.

Хотя у кого-то и таких матчей не было в карьере...

– Такие вообще мало у кого есть. На «Энфилде», по-моему, покер оформляли только двое (кроме Аршавина, это делал Деннис Уэскотт в 1946 году – Спортс’‘). И я в этом числе, – сказал бывший нападающий «Арсенала» и «Зенита». 

