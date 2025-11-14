Райя сравнил Ямаля и 15-летнего Доумана: «Всегда играют с улыбкой, будто за школьную команду. Эта естественность просто невероятна»
Давид Райя сравнил Ламина Ямаля и 15-летнего Макса Доумана из «Арсенала».
Вратарь сборной Испании и «Арсенала» Давид Райя сравнил Ламина Ямаля и 15-летнего Макса Доумана из лондонского клуба.
«Это два совершенно разных игрока. Но их объединяет то, что, выходя на поле, они получают от этого удовольствие. Они всегда играют с улыбкой, как будто выступают за школьную команду.
Они выходят играть, чтобы хорошо провести время. Понятно, что они соревнуются и помогают команде, но эта естественность в их игре просто невероятна.
Мы следим за Максом с 14 лет и очень впечатлены им и его уровнем», – сказал Райя.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36711 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости