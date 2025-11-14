Райя сравнил Ямаля и 15-летнего Доумана: «Всегда играют с улыбкой, будто за школьную команду. Эта естественность просто невероятна»

Давид Райя сравнил Ламина Ямаля и 15-летнего Макса Доумана из «Арсенала».

Вратарь сборной Испании и «Арсенала» Давид Райя сравнил Ламина Ямаля и 15-летнего Макса Доумана из лондонского клуба.

«Это два совершенно разных игрока. Но их объединяет то, что, выходя на поле, они получают от этого удовольствие. Они всегда играют с улыбкой, как будто выступают за школьную команду.

Они выходят играть, чтобы хорошо провести время. Понятно, что они соревнуются и помогают команде, но эта естественность в их игре просто невероятна.

Мы следим за Максом с 14 лет и очень впечатлены им и его уровнем», – сказал Райя .

