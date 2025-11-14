  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ребров о 0:4 с Францией: «Моменты с пенальти были ключевыми. Украина была сильна в первом тайме, но во втором не смогла это повторить»
2

Ребров о 0:4 с Францией: «Моменты с пенальти были ключевыми. Украина была сильна в первом тайме, но во втором не смогла это повторить»

Сергей Ребров: моменты с пенальти были ключевыми в матче Украины с Францией.

Сергей Ребров оценил поражение сборной Украины от Франции (0:4) в отборе ЧМ-2026.

«Я думаю, было два ключевых момента: первый – пенальти в ворота Франции. Насколько я видел, игрок шел прямой ногой. Там, как по мне, был пенальти, но судья решил так, как решил. И пенальти в наши ворота – два этих момента были ключевыми в игре.

Но я не считаю, что победа Франции не заслуженна. Во втором тайме она создала очень много моментов, что сказалось на игроках. В первом тайме мы были очень сильны, но во второй половине не смогли это повторить. Следующий матч для нас решающий. 

В этом матче нам пришлось много обороняться. Увы, пришлось это делать до самого конца. У нас не было сил на контратаки. Не удавалось наладить контроль над мячом. Франция – идеальная команда в плане владения мячом и организации атак. Поэтому мы не смогли создать моменты, не смогли забить», – сказал тренер сборной Украины.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoСборная Украины по футболу
logoсудьи
logoСборная Франции по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoСергей Ребров
