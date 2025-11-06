Бартон выступил в суде по делу об оскорблениях экс-футболисток и телеведущего. Он списал все на «черный юмор» и заявил, что его «отменили»: «Стало ясно, что не смогу работать в футболе»

Джоуи Бартон предстал перед судом.

Джоуи Бартон дал показания в суде по делу об оскорблении экс-футболисток Эниолы Алуко и Люси Уорд, а также телеведущего Джереми Вайна.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» заявил, что его посты, в которых он сравнивал женщин-комментаторов с серийными убийцами, а Вайна – с педофилом, были черным юмором. Он отметил, что слова про телеведущего «были шуткой – явно ужасной, но шуткой».

Бартон настаивал на том, что не хотел вызывать беспокойство у вышеперечисленных людей, а стремился «вернуть профессиональные стандарты» в процесс освещения матчей высшего уровня.

Джоуи считает, что за его слова об экс-футболистках он был «отменен»: «Меня выжили из этой сферы из-за моих заявлений про влиятельность женщин в мужском футболе. Я уже много лет веду страницы в соцсетях, поэтому понял, что мне нужно заявлять о себе в сети и создавать шоу, контент. Я был знаменит или печально известен с юности. У меня уже были миллионы подписчиков, и я запустил подкаст, потому что было ясно, что у меня не будет возможности работать в футболе после моих заявлений».

Свою перепалку с Вайном он сравнил с подготовкой к боксерскому бою: «Это как два боксера пытаются продать бой: ты подготавливаешь почву, а потом, сделав шоу, садишься и собираешь просмотры».

Бартон отрицал все 12 обвинений в отправке оскорбительных сообщений с целью причинить страдания или беспокойство Вайну и экс-футболисткам.

«Бартон 12 раз перешел грань между свободой слова и преступлением». Экс-хавебка «Сити» обвиняют в 12 оскорбительных постах в адрес телеведущего Вайна и экс-футболисток Алуко и Уорд