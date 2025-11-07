Бартона признали виновным в оскорбительных постах по 6 пунктам из 12. Экс-хавбек «Сити» называл телеведущего Вайна педофилом и писал, что темнокожая Алуко работала на ТВ «для галочки»

Джоуи Бартона признали виновным в отправке оскорбительных сообщений.

Экс-полузащитника «Манчестер Сити» Джоуи Бартона признали виновным в отправке оскорбительных сообщений по 6 пунктам из 12.

Обвинения были основаны на публикациях в январе и марте прошлого года в социальной сети X.

Бывший футболист ранее назвал телеведущего Джереми Вайна «велосипедным педофилом» и «защитником педофилов». Бартона также обвиняли в «злонамеренных сообщениях» в адрес работающей на ТВ экс-футболистки Эниолы Алуко . Кроме того, он публиковал посты в адрес телеведущей и бывшей футболистки Люси Уорд.

Присяжные в Королевском суде Ливерпуля согласились с доводом обвинения о том, что Бартон «перешел грань между свободой слова и преступлением».

Так, Бартон был признан виновным за пост, в котором он заявил, что темнокожая Алуко работала на телевидении «только для галочки». В посте также говорилось: «Все это на фоне чепухи о [Black Lives Matter] и Джордже Флойде».

Однако присяжные оправдали Джоуи по шести другим пунктам обвинения в отправке сообщений «с намерением причинить страдания или беспокойство».

Бартон был оправдан по обвинению в публикации, содержащей шутливые извинения Алуко за сравнение ее с серийной убийцей Роуз Уэст. В посте Бартона говорилось: «Она явно относится к категории Пол Пота. За последние несколько лет она убила сотни тысяч, если не миллионы футбольных болельщиков».

Его также оправдали за то, что он написал, что Уорд и Алуко были «[серийными убийцами] Фредом и Роуз Уэст среди футбольных комментаторов» после матча Кубка Англии в январе 2024 года между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном». Однако экс-игрока признали виновным по пункту, связанному с другим постом, в котором он наложил их лица на фотографию серийных убийц.

В ходе судебного разбирательства Бартон утверждал, что стал жертвой «политического преследования» и что его комментарии в адрес футбольных экспертов были просто «черным и глупым юмором». Он также заявил, что «пытался донести серьезную мысль провокационным образом».