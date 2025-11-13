Мостовой об Овечкине: «Когда вспоминаешь его, не только Россия, вся планета Земля должна переворачиваться. Его рекорд на наш век уже точно никто не побьет»
Александр Мостовой поделился мыслями об Александре Овечкине.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 901 гол в НХЛ.
«Когда вспоминаешь Овечкина, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться. Он уже побил так называемый «вечный» рекорд.
Теперь нужно придумывать названия для рекордов Александра. Его рекорд на наш век уже точно никто не побьет», – сказал Мостовой.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
