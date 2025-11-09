Генсек РФС: «Работаем над 4 играми сборной в марте и июне. Россия – часть мирового футбола и представлена 15 членами в комитетах ФИФА и УЕФА»
Генеральный секретарь РФС заявил, что Россия, несмотря на санкции, по-прежнему часть мирового футбола.
— В 2025 году сборная России проведет максимально возможное количество матчей — 10, восемь из которых — дома. Какие планы на 2026‑й?
— Пока работаем над четырьмя играми — в марте и июне.
— Об осенних играх мысли есть?
— Конечно. Мы же параллельно ведем работу по нашему восстановлению. Всегда отрабатываем вариант товарищеских матчей.
— Какие ближайшие мероприятия ФИФА и УЕФА планируете посетить?
— У нас плотный график. РФС представлен пятнадцатью членами в различных комитетах ФИФА и УЕФА. 16 декабря пройдут заседания комитетов ФИФА, мы поедем. Комитеты УЕФА тоже постоянно работают.
— Такое доверие к российским функционерам о чем говорит?
— Что российский футбол является частью мирового футбола. Если бы не политические давления на ФИФА и УЕФА, о чем в том числе говорили руководители этих организаций, сам футбол вряд ли принял бы такое решение, — сказал Максим Митрофанов.