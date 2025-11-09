  • Спортс
  • Генсек РФС: «Работаем над 4 играми сборной в марте и июне. Россия – часть мирового футбола и представлена 15 членами в комитетах ФИФА и УЕФА»
2

Генеральный секретарь РФС заявил, что Россия, несмотря на санкции, по-прежнему часть мирового футбола.

— В 2025 году сборная России проведет максимально возможное количество матчей — 10, восемь из которых — дома. Какие планы на 2026‑й?

— Пока работаем над четырьмя играми — в марте и июне.

— Об осенних играх мысли есть?

— Конечно. Мы же параллельно ведем работу по нашему восстановлению. Всегда отрабатываем вариант товарищеских матчей.

— Какие ближайшие мероприятия ФИФА и УЕФА планируете посетить?

— У нас плотный график. РФС представлен пятнадцатью членами в различных комитетах ФИФА и УЕФА. 16 декабря пройдут заседания комитетов ФИФА, мы поедем. Комитеты УЕФА тоже постоянно работают.

— Такое доверие к российским функционерам о чем говорит?

— Что российский футбол является частью мирового футбола. Если бы не политические давления на ФИФА и УЕФА, о чем в том числе говорили руководители этих организаций, сам футбол вряд ли принял бы такое решение, — сказал Максим Митрофанов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
