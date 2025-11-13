Соболев о трансфере в «Зенит»: «Еще за полгода говорил, что хочу уйти из «Спартака», предлагали контракт – я его даже не смотрел. В моменте захотел, здесь можно выигрывать трофеи»

Соболев о переходе в «Зенит»: я был просто счастлив.

Александр Соболев рассказал об эмоциях после перехода из «Спартака » в «Зенит» летом 2024 года.

«Я был просто счастлив. Я ждал этого перехода очень долго. Просто в моменте захотел в «Зенит». Я еще за полгода говорил, что хочу уйти из «Спартака».

Честно скажу, мне предлагали новый контракт, он у меня на столе лежал в папке. Я его даже не смотрел. Только переговоры начинались тогда с «Зенитом». Я тогда принял для себя решение, что хочу в «Зенит ». Здесь можно выигрывать трофеи», – заявил Соболев.