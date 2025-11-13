Соболев о трансфере в «Зенит»: «Еще за полгода говорил, что хочу уйти из «Спартака», предлагали контракт – я его даже не смотрел. В моменте захотел, здесь можно выигрывать трофеи»
Соболев о переходе в «Зенит»: я был просто счастлив.
Александр Соболев рассказал об эмоциях после перехода из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года.
«Я был просто счастлив. Я ждал этого перехода очень долго. Просто в моменте захотел в «Зенит». Я еще за полгода говорил, что хочу уйти из «Спартака».
Честно скажу, мне предлагали новый контракт, он у меня на столе лежал в папке. Я его даже не смотрел. Только переговоры начинались тогда с «Зенитом». Я тогда принял для себя решение, что хочу в «Зенит». Здесь можно выигрывать трофеи», – заявил Соболев.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33389 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ютуб-канал «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости