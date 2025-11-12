У Соболева родился второй сын – Марк. «Зенит» поздравил форварда и его жену Елену
Александр Соболев сообщил о рождении второго сына.
Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, что в его семье родился ребенок.
«Отец двух сыновей 💙. 9.11.25», – написал 28-летний футболист.
Фото: t.me/Sobolev_7
«Сине-бело-голубые поздравляют Александра Соболева с рождением сына!
9 ноября в семье нападающего «Зенита» произошло радостное событие – его жена Елена родила второго ребенка. Мальчику дали имя Марк; его рост – 56 см, вес – 3930 гр.
Сине-бело-голубые поздравляют Александра и Елену Соболевых, желают родителям, маленькому Марку и его старшему брату Сергею прекрасного настроения и отличного самочувствия! 👶🏼💙» – говорится в сообщении «Зенита».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
