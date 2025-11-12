Фото
50

У Соболева родился второй сын – Марк. «Зенит» поздравил форварда и его жену Елену

Александр Соболев сообщил о рождении второго сына.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, что в его семье родился ребенок.

«Отец двух сыновей 💙. 9.11.25», – написал 28-летний футболист.

Фото: t.me/Sobolev_7

«Сине-бело-голубые поздравляют Александра Соболева с рождением сына!

9 ноября в семье нападающего «Зенита» произошло радостное событие – его жена Елена родила второго ребенка. Мальчику дали имя Марк; его рост – 56 см, вес – 3930 гр.

Сине-бело-голубые поздравляют Александра и Елену Соболевых, желают родителям, маленькому Марку и его старшему брату Сергею прекрасного настроения и отличного самочувствия! 👶🏼💙» – говорится в сообщении «Зенита».

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?25202 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
logoАлександр Соболев
светская хроника
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
45 536 человек посетили матч России и Перу на «Газпром Арене»
10 минут назад
Россия не проигрывает 22 матча – с ноября 2021 года
20 минут назад
Россия упустила победу над Перу – 1:1 . Головин забил после ошибки вратаря Гальесе, Валера ответил дальним ударом – Сафонов не выручил
21 минуту назад
Сафонов пропустил на 82-й после дальнего удара Валеры. Форвард Перу ударил в правый от вратаря угол – Матвей задел мяч, но не смог отбить
23 минуты назад
«Лапорта сократил инвестиции в Ла Масию с 40 до 25 млн евро. Это главный актив клуба, предотвративший спортивный и экономический крах». Экс-член совета директоров «Барсы» Вилажоана об академии
34 минуты назад
Мбаппе об Упамекано: «Его называют одним из лучших защитников мира, все будут его хотеть. Дайо играет за большой клуб – не так много клубов больше «Баварии», но они есть»
сегодня, 18:20
«Виртц невероятно одарен технически и способен диктовать игру, он похож на Модрича. Фанатам и экспертам нужно поддержать Флориана». Бентли о хавбеке «Ливерпуля»
сегодня, 18:05
Головин с паса Миранчука забил Перу после потери мяча голкипером перед вратарской – Гальесе не обработал поперечную передачу от защитника при розыгрыше от ворот
сегодня, 17:45
Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Клубу не хватает игроков, закрепившихся в основе после академии, как Рэшфорд или Мактоминей, Эланга блестяще проявил себя в «Форест». Им не следовало уходить»
сегодня, 17:41
«Пусть Лапорта расскажет, почему Месси ушел на самом деле. «Барса» – дом Лионеля, независимо от президента». Экс-член совета директоров «Барселоны» Вилажоана о Лео
сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о популярности: «Главное, что она не фэйковая, как у тех, кто один гол забил и мнит себя звездой. Мы с Карпиным были, есть и будем»
6 минут назад
Карло Анчелотти: «Стараюсь строить отношения с личностями, а не с игроками. Иногда приходится принимать сугубо профессиональные решения»
30 минут назад
«Вахания пригодится «Динамо». Мелехин вряд ли усилит оборону – он молодой, в центре защиты и так проблем хватает». Дьяков об интересе бело-голубых к защитникам «Ростова»
51 минуту назад
Дидье Дешам: «Французских тренеров недооценивают даже во Франции. Неужели мы хуже других? Не думаю»
53 минуты назад
Сборная России забила единственным ударом в створ ворот Перу в 1-м тайме – всего было 2 удара
сегодня, 18:14
Овчинников о «Спартаке»: «Поменять тренера мало – нужно и руководство. Всех в путешествие – опыта футбольного набираться. Что за руководители довели команду до такого состояния?»
сегодня, 18:05
Тальяфико о Месси и сборной Аргентины: «Никто не будет готов к уходу Лео – он 20 лет в команде. Он сам примет решение, останется в штабе или займет какую-то должность, возможно»
сегодня, 17:54
Талалаев о сборной России: «Более педантичного отношения к новичкам давно не видел. В «Балтику» приезжают Писарев, Никифоров. Меня спрашивали о показателях Варатынова, Петрова и Сауся»
сегодня, 17:24
Рубенс об РПЛ: «Динамо» – великий клуб, всегда должен бороться за верхнюю часть таблицы. Старт некрасивый и сложный, надо улучшать ситуацию»
сегодня, 17:12
Круговой – лучший игрок ЦСКА в октябре. Данил победил в голосовании болельщиков, экспертов и спонсора
сегодня, 16:44