У Соболева родился второй сын – Марк. «Зенит» поздравил форварда и его жену Елену

Александр Соболев сообщил о рождении второго сына.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, что в его семье родился ребенок.

«Отец двух сыновей 💙. 9.11.25», – написал 28-летний футболист.

Фото: t.me/Sobolev_7

«Сине-бело-голубые поздравляют Александра Соболева с рождением сына!

9 ноября в семье нападающего «Зенита » произошло радостное событие – его жена Елена родила второго ребенка. Мальчику дали имя Марк; его рост – 56 см, вес – 3930 гр.

Сине-бело-голубые поздравляют Александра и Елену Соболевых, желают родителям, маленькому Марку и его старшему брату Сергею прекрасного настроения и отличного самочувствия! 👶🏼💙» – говорится в сообщении «Зенита».