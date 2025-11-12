Тальяфико о Месси и сборной Аргентины: «Никто не будет готов к уходу Лео – он 20 лет в команде. Он сам примет решение, останется в штабе или займет какую-то должность, возможно»

Николас Тальяфико: никто не будет готов к уходу Месси из сборной Аргентины.

Защитник «Лиона » и сборной Аргентины Николас Тальяфико ответил на вопрос о возможном завершении карьеры 38-летнего Лионеля Месси в национальной команде.

«Он играет в сборной Аргентины уже 20 лет. Это совершенно необычно. Никто не будет готов к уходу Лео.

Он сам примет решение, когда ему уйти. Возможно, закончив играть, он останется в тренерском штабе или займет какую-то должность в сборной», – сказал Тальяфико в интервью Radio La Red.