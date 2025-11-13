Мостовой о Чувашии: «Был там по приглашению любительской команды. Посетил конюшню, молочную фабрику – очень современно, кто это придумывает? Столько гениальных людей на планете!»

Мостовой о поездке в Чувашию: столько гениальных людей на нашей планете!.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о поездке в Чувашию в конце октября.

– Был в Чебоксарах по приглашению одной любительской команды, которая выиграла первое место в регионе. Там посетил молочную фабрику, был впечатлен ее работой. Интересно, как все делается, все автоматизировано. Потом посетил еще конюшню, где содержатся и выращиваются лошади.

Очень все современно. Всегда говорю: покажите мне людей, которые все это придумывают. Кто это делает? Тысячи шнуров, проводки… Как такое можно было придумать? Или те, кто самолеты проектируют. Столько гениальных людей на нашей планете!

– Но в Чувашии нет профессиональной футбольной команды. Нужна она там?

– Я был в Чебоксарах еще года четыре-пять назад на хоккейном мероприятии. Когда увидел местный дворец, спросил, как там играет команда. Мне ответили: «У нас нет команды». А там такой дворец хороший… Чему тут удивляться? Многое зависит от людей и денег. Если их нет, то о чем говорить? – сказал Мостовой.