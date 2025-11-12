Экс-директор «Барсы» Вилажоана: «Клуб потерял бы 1 млрд евро без продажи активов – эта цифра пугает. Финансовое положение гораздо сложнее, чем Лапорта готов признать, он лгал слишком долго»

Экс-член совета директоров «Барсы»: Лапорта лжет о финансовом положении клуба.

Экс-член совета директоров «Барселоны» Хави Вилажоана обвинил руководство во лжи о финансовом положении клуба.

«Без продажи активов клуб понес бы убытки в размере 1 миллиарда евро, что соответствует текущей стоимости состава «Барсы». Эти активы потеряны навсегда. Они лгали четыре года, и мы устали смеяться над их выходками. Они скрывают цифры. «Барса» – серьезный клуб, она должна подавать пример.

На президента возложена ответственность за управление, а не за то, чтобы стать владельцем клуба. Цифра в один миллиард пугает. Клуб принадлежит сосьос, и они заслуживают уважения, а президент слишком долго лгал. Финансовые данные говорят о том, что ситуация гораздо сложнее, чем президент был готов признать публично.

Исследование выявило практику манипуляций с бухгалтерским учетом, чтобы создать видимость восстановления, что не отражает финансовую реальность клуба. В общей сложности более 380 миллионов евро было прибавлено без каких-либо реальных оснований, что искажает представление о долге и итогах. Эти операции не уменьшают фактический долг, а просто скрывают его. Притворяться, что цифры сходятся, – значит не спасать клуб, а обманывать его», – сказал Вилажоана.