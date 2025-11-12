«Лапорта сократил инвестиции в Ла Масию с 40 до 25 млн евро. Это главный актив клуба, предотвративший спортивный и экономический крах». Экс-член совета директоров «Барсы» Вилажоана об академии

Экс-член совета директоров «Барсы»: Лапорта сократил инвестиции клуба в Ла Масию.

Бывший член совета директоров «Барселоны» и кандидат в президенты клуба Хави Вилажоана заявил, что нынешний президент Жоан Лапорта урезал финансирование клубной академии.

«Лапорта живет за счет успехов Ла Масии, одновременно сокращая инвестиции. С момента вступления в должность он сократил инвестиции в Ла Масию с 40 до 25 миллионов евро.

Если мы и должны чему-то научиться из этой экономической катастрофы, так это тому, что Ла Масия – главный актив «Барсы». Сокращение ресурсов – непростительная ошибка. В контексте исторической системы управления задолженностью и рисками именно Ла Масия предотвратила спортивный и экономический крах «Барселоны», а не финансовый менеджмент.

С ежегодными инвестициями в размере около 25 млн евро молодежная академия принесла более 650 млн евро рыночной стоимости и позволила клубу сэкономить сотни миллионов на трансферах. С 2006 года продажа доморощенных игроков принесла более 250 млн евро прямых доходов», – заявил Вилажоана.