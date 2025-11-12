Сергеев про 1:1 с Перу: «Случайный удар залетел, у них не было моментов. Поле было не самого лучшего качества»
Иван Сергеев: у Перу был просто случайный удар, который залетел.
Нападающий сборной России Иван Сергеев заявил, что национальная команда пропустила случайный мяч в BetBoom товарищеском матче против команды Перу.
Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 1:1. Россия пропустила гол после дальнего удара на 82-й минуте.
«Хороший соперник играл против нас. У них не было моментов. Это просто случайный удар, который залетел.
У нас были подходы. Жаль, что не удалось одержать победу.
Ничего, впереди нас ждет еще один матч. Поле было не самого лучшего качества. Идем дальше. Обязательно разберем игру», – сказал Сергеев.
В субботу команда Валерия Карпина примет сборную Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
