Сергеев про 1:1 с Перу: «Случайный удар залетел, у них не было моментов. Поле было не самого лучшего качества»

Иван Сергеев: у Перу был просто случайный удар, который залетел.

Нападающий сборной России Иван Сергеев заявил, что национальная команда пропустила случайный мяч в BetBoom товарищеском матче против команды Перу .

Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 1:1. Россия пропустила гол после дальнего удара на 82-й минуте.

«Хороший соперник играл против нас. У них не было моментов. Это просто случайный удар, который залетел.

У нас были подходы. Жаль, что не удалось одержать победу.

Ничего, впереди нас ждет еще один матч. Поле было не самого лучшего качества. Идем дальше. Обязательно разберем игру», – сказал Сергеев.

В субботу команда Валерия Карпина примет сборную Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.