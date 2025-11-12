Жоан Лапорта: «Ямаль – гений, лучший в мире на своей позиции, но еще не достиг пика. В 18 лет он очень зрел, меня не беспокоит его образ жизни. Сборная? Исходим из интересов «Барсы»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что его не беспокоит образ жизни вингера Ламина Ямаля.
Ранее стало известно, что 18-летний футболист не сыграет в ноябре против Грузии и Турции. В Королевской федерации футбола Испании удивились тому, что Ямаль без уведомления прошел процедуру для лечения дискомфорта в области паха.
О Ямале
«В свои 18 лет он наслаждается жизнью, он очень зрелый для своего возраста. Меня совершенно не беспокоит его образ жизни. Ему нужна защита и поддержка: от нас и от окружающих.
Он столкнулся со многими вещами и отлично со всем справляется. Он профессионал и тренируется усерднее всех.
У него проблема с пахом, и очень похвально, что он продолжает играть, несмотря на то, что проходит курс восстановления. Это показывает его преданность «Барселоне» и самоотверженность.
Ламин – гений, и мы должны правильно направлять его развитие. Он еще не достиг своего пика. Ямаль – лучший игрок мира на своей позиции».
О травме Ламина и процедуре без уведомления федерации
«Мы уведомили их, как только узнали. Когда врач сказал нам, что ему необходимо 10 дней отдыха, мы сообщили об этом сборной. Мы уважаем всех и не вступаем в споры.
Стараемся восстановить наших игроков в нужном нам темпе. Этот врач – настоящий эксперт, он приехал в понедельник, осмотрел Ламина и рассказал нам о плане лечения, и все прошло гладко. Хотим, чтобы Ямаль был в команде.
Этот перерыв совпал с выездными матчами сборной, но я не думаю, что это повлияет на шансы команды на выход в финальную часть ЧМ-2026, ведь она и так на пути к успеху. Мы делаем то, что должны, в интересах «Барселоны», – сказал Лапорта в интервью Catalunya Ràdio.