Жоан Лапорта: «Ямаль – гений, лучший в мире на своей позиции, но еще не достиг пика. В 18 лет он очень зрел, меня не беспокоит его образ жизни. Сборная? Исходим из интересов «Барсы»

Жоан Лапорта: Ламин Ямаль – гений.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что его не беспокоит образ жизни вингера Ламина Ямаля.

Ранее стало известно , что 18-летний футболист не сыграет в ноябре против Грузии и Турции. В Королевской федерации футбола Испании удивились тому, что Ямаль без уведомления прошел процедуру для лечения дискомфорта в области паха.

О Ямале

«В свои 18 лет он наслаждается жизнью, он очень зрелый для своего возраста. Меня совершенно не беспокоит его образ жизни. Ему нужна защита и поддержка: от нас и от окружающих.

Он столкнулся со многими вещами и отлично со всем справляется. Он профессионал и тренируется усерднее всех.

У него проблема с пахом, и очень похвально, что он продолжает играть, несмотря на то, что проходит курс восстановления. Это показывает его преданность «Барселоне» и самоотверженность.

Ламин – гений, и мы должны правильно направлять его развитие. Он еще не достиг своего пика. Ямаль – лучший игрок мира на своей позиции».

О травме Ламина и процедуре без уведомления федерации

«Мы уведомили их, как только узнали. Когда врач сказал нам, что ему необходимо 10 дней отдыха, мы сообщили об этом сборной. Мы уважаем всех и не вступаем в споры.

Стараемся восстановить наших игроков в нужном нам темпе. Этот врач – настоящий эксперт, он приехал в понедельник, осмотрел Ламина и рассказал нам о плане лечения, и все прошло гладко. Хотим, чтобы Ямаль был в команде.

Этот перерыв совпал с выездными матчами сборной, но я не думаю, что это повлияет на шансы команды на выход в финальную часть ЧМ-2026, ведь она и так на пути к успеху. Мы делаем то, что должны, в интересах «Барселоны», – сказал Лапорта в интервью Catalunya Ràdio.