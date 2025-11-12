«Сейчас в «Спартаке» даже Анчелотти не сделает чего-то выдающегося. Нужен Карпин – харизматичный, не потеряет раздевалку. Дайте ему карт-бланш». Боец Махно о тренере для красно-белых

Алексей Махно: даже Анчелотти сейчас «Спартаку» не поможет.

Боец ММА и болельщик «Спартака» Алексей Махно считает, что красно-белым после увольнения Деяна Станковича нужно назначить главным тренером Валерия Карпина , работающего в «Динамо ».

– Кто, по вашему мнению, является наиболее подходящим кандидатом на пост главного тренера «Спартака»?

– Все зависит от материала, с кем работать. Приди сейчас хоть Карло Анчелотти – он не сделает вау-эффекта, не сделает чего-то выдающегося.

Игроки останутся те же. Другое дело, если вы приглашаете специалиста и даете ему карт-бланш на трансферном рынке. При нынешнем составе все равно, кого пригласят.

Если говорить об отечественном тренере, то нужно делать подобие модели «Локомотива». Чтобы подавляющее количество игроков было русскоговорящим.

Нужен Карпин! Харизматичный, с характером. Он точно не потеряет раздевалку. Дайте Карпину зеленый свет и полный карт-бланш! – сказал Махно.