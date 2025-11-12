  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сейчас в «Спартаке» даже Анчелотти не сделает чего-то выдающегося. Нужен Карпин – харизматичный, не потеряет раздевалку. Дайте ему карт-бланш». Боец Махно о тренере для красно-белых
52

«Сейчас в «Спартаке» даже Анчелотти не сделает чего-то выдающегося. Нужен Карпин – харизматичный, не потеряет раздевалку. Дайте ему карт-бланш». Боец Махно о тренере для красно-белых

Алексей Махно: даже Анчелотти сейчас «Спартаку» не поможет.

Боец ММА и болельщик «Спартака» Алексей Махно считает, что красно-белым после увольнения Деяна Станковича нужно назначить главным тренером Валерия Карпина, работающего в «Динамо».

– Кто, по вашему мнению, является наиболее подходящим кандидатом на пост главного тренера «Спартака»?

– Все зависит от материала, с кем работать. Приди сейчас хоть Карло Анчелотти – он не сделает вау-эффекта, не сделает чего-то выдающегося.

Игроки останутся те же. Другое дело, если вы приглашаете специалиста и даете ему карт-бланш на трансферном рынке. При нынешнем составе все равно, кого пригласят. 

Если говорить об отечественном тренере, то нужно делать подобие модели «Локомотива». Чтобы подавляющее количество игроков было русскоговорящим.

Нужен Карпин! Харизматичный, с характером. Он точно не потеряет раздевалку. Дайте Карпину зеленый свет и полный карт-бланш! – сказал Махно.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?25236 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
Алексей Махно
logoпремьер-лига Россия
logoКарло Анчелотти
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«У руля «Спартака» нет профессионалов – нефутбольные люди. Только российский специалист может наладить ситуацию». Гершкович о клубе
сегодня, 13:17
Черданцев о Станковиче: «Возвращаюсь к мысли о создании регламента для иностранных тренеров. Должны быть люди не только с футбольным опытом, но и достижениями в серьезных чемпионатах»
сегодня, 13:01
Александр Мостовой: «Давайте Карпина в «Спартак», Черчесова в «Динамо», Станковича в «Ахмат»
сегодня, 12:59
«Спартак» должен возглавить россиянин. Если назначат иностранца, опять начнутся трансферы, непонятные траты, и очередной крах может произойти». Ковтун о тренере для красно-белых
сегодня, 12:44
Главные новости
45 536 человек посетили матч России и Перу на «Газпром Арене»
14 минут назад
Россия не проигрывает 22 матча – с ноября 2021 года
24 минуты назад
Россия упустила победу над Перу – 1:1 . Головин забил после ошибки вратаря Гальесе, Валера ответил дальним ударом – Сафонов не выручил
25 минут назад
Сафонов пропустил на 82-й после дальнего удара Валеры. Форвард Перу ударил в правый от вратаря угол – Матвей не смог как следует оттолкнуться, задел мяч, но не отбил
27 минут назадФото
«Лапорта сократил инвестиции в Ла Масию с 40 до 25 млн евро. Это главный актив клуба, предотвративший спортивный и экономический крах». Экс-член совета директоров «Барсы» Вилажоана об академии
38 минут назад
Мбаппе об Упамекано: «Его называют одним из лучших защитников мира, все будут его хотеть. Дайо играет за большой клуб – не так много клубов больше «Баварии», но они есть»
сегодня, 18:20
«Виртц невероятно одарен технически и способен диктовать игру, он похож на Модрича. Фанатам и экспертам нужно поддержать Флориана». Бентли о хавбеке «Ливерпуля»
сегодня, 18:05
Головин с паса Миранчука забил Перу после потери мяча голкипером перед вратарской – Гальесе не обработал поперечную передачу от защитника при розыгрыше от ворот
сегодня, 17:45
Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Клубу не хватает игроков, закрепившихся в основе после академии, как Рэшфорд или Мактоминей, Эланга блестяще проявил себя в «Форест». Им не следовало уходить»
сегодня, 17:41
«Пусть Лапорта расскажет, почему Месси ушел на самом деле. «Барса» – дом Лионеля, независимо от президента». Экс-член совета директоров «Барселоны» Вилажоана о Лео
сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о популярности: «Главное, что она не фэйковая, как у тех, кто один гол забил и мнит себя звездой. Мы с Карпиным были, есть и будем»
10 минут назад
Карло Анчелотти: «Стараюсь строить отношения с личностями, а не с игроками. Иногда приходится принимать сугубо профессиональные решения»
34 минуты назад
«Вахания пригодится «Динамо». Мелехин вряд ли усилит оборону – он молодой, в центре защиты и так проблем хватает». Дьяков об интересе бело-голубых к защитникам «Ростова»
55 минут назад
Дидье Дешам: «Французских тренеров недооценивают даже во Франции. Неужели мы хуже других? Не думаю»
57 минут назад
Сборная России забила единственным ударом в створ ворот Перу в 1-м тайме – всего было 2 удара
сегодня, 18:14
Овчинников о «Спартаке»: «Поменять тренера мало – нужно и руководство. Всех в путешествие – опыта футбольного набираться. Что за руководители довели команду до такого состояния?»
сегодня, 18:05
Тальяфико о Месси и сборной Аргентины: «Никто не будет готов к уходу Лео – он 20 лет в команде. Он сам примет решение, останется в штабе или займет какую-то должность, возможно»
сегодня, 17:54
Талалаев о сборной России: «Более педантичного отношения к новичкам давно не видел. В «Балтику» приезжают Писарев, Никифоров. Меня спрашивали о показателях Варатынова, Петрова и Сауся»
сегодня, 17:24
Рубенс об РПЛ: «Динамо» – великий клуб, всегда должен бороться за верхнюю часть таблицы. Старт некрасивый и сложный, надо улучшать ситуацию»
сегодня, 17:12
Круговой – лучший игрок ЦСКА в октябре. Данил победил в голосовании болельщиков, экспертов и спонсора
сегодня, 16:44