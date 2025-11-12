Александр Мостовой: «Давайте Карпина в «Спартак», Черчесова в «Динамо», Станковича в «Ахмат»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой предложил тренерам Деяну Станковичу, Валерию Карпину и Станиславу Черчесову поменяться клубами.
«То, что Станковича отправят в отставку из «Спартака», было понятно. Но новость о том, что «Динамо» может уволить Карпина и назначить Черчесова, меня удивила.
Еще пишут, что Валерий может вернуться в «Спартак»? Я даже не знаю как это комментировать.
А в «Ахмат» кого тогда? Давайте Деяна, которому в Грозном понравилось (смеется). Карпина в «Спартак», Черчесова в «Динамо», Станковича в «Ахмат», – заявил Мостовой.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
