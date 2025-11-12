«У руля «Спартака» нет профессионалов – нефутбольные люди. Только российский специалист может наладить ситуацию». Гершкович о клубе
Председатель правления Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказался относительно отставки Деяна Станковича из «Спартака».
«Последним российским тренером «Спартака» был Дмитрий Аленичев. За последние лет десять руководство назначает только иностранцев.
Чего они добились? Ничего, никаких результатов. Плюс ко всему идет тормоз развития тренерских кадров «Спартака». Каждый приезжает и привозит с собой пять-шесть человек.
Со Станковичем вот они все сейчас вылетали на поле. Это не «Спартак». Нужно вернуть болельщикам тот «Спартак», который все любят и знают. Думаю, только российский специалист может там наладить ситуацию. Конечно, у него должен быть опыт. Лучше, чтобы он был победный.
Советовать сложно, потому что у руля «Спартака» нет профессионалов, это люди нефутбольные. Никто из руководства клуба не связан с футболом.
А желательно, чтобы люди, управляющие таким клубом, воспитывались в футболе.
И тогда будут приниматься более адекватные решения, соответствующие задачам и помыслам, которых ждут болельщики», – сказал Михаил Гершкович.