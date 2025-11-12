  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «У руля «Спартака» нет профессионалов – нефутбольные люди. Только российский специалист может наладить ситуацию». Гершкович о клубе
36

«У руля «Спартака» нет профессионалов – нефутбольные люди. Только российский специалист может наладить ситуацию». Гершкович о клубе

Михаил Гершкович: только российский тренер может наладить ситуацию в «Спартаке».

Председатель правления Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказался относительно отставки Деяна Станковича из «Спартака».

«Последним российским тренером «Спартака» был Дмитрий Аленичев. За последние лет десять руководство назначает только иностранцев.

Чего они добились? Ничего, никаких результатов. Плюс ко всему идет тормоз развития тренерских кадров «Спартака». Каждый приезжает и привозит с собой пять-шесть человек.

Со Станковичем вот они все сейчас вылетали на поле. Это не «Спартак». Нужно вернуть болельщикам тот «Спартак», который все любят и знают. Думаю, только российский специалист может там наладить ситуацию. Конечно, у него должен быть опыт. Лучше, чтобы он был победный.

Советовать сложно, потому что у руля «Спартака» нет профессионалов, это люди нефутбольные. Никто из руководства клуба не связан с футболом.

А желательно, чтобы люди, управляющие таким клубом, воспитывались в футболе.

И тогда будут приниматься более адекватные решения, соответствующие задачам и помыслам, которых ждут болельщики», – сказал Михаил Гершкович.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?25228 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
logoпремьер-лига Россия
РИА Новости
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoМихаил Гершкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
45 536 человек посетили матч России и Перу на «Газпром Арене»
13 минут назад
Россия не проигрывает 22 матча – с ноября 2021 года
23 минуты назад
Россия упустила победу над Перу – 1:1 . Головин забил после ошибки вратаря Гальесе, Валера ответил дальним ударом – Сафонов не выручил
24 минуты назад
Сафонов пропустил на 82-й после дальнего удара Валеры. Форвард Перу ударил в правый от вратаря угол – Матвей задел мяч, но не смог отбить
26 минут назадФото
«Лапорта сократил инвестиции в Ла Масию с 40 до 25 млн евро. Это главный актив клуба, предотвративший спортивный и экономический крах». Экс-член совета директоров «Барсы» Вилажоана об академии
37 минут назад
Мбаппе об Упамекано: «Его называют одним из лучших защитников мира, все будут его хотеть. Дайо играет за большой клуб – не так много клубов больше «Баварии», но они есть»
сегодня, 18:20
«Виртц невероятно одарен технически и способен диктовать игру, он похож на Модрича. Фанатам и экспертам нужно поддержать Флориана». Бентли о хавбеке «Ливерпуля»
сегодня, 18:05
Головин с паса Миранчука забил Перу после потери мяча голкипером перед вратарской – Гальесе не обработал поперечную передачу от защитника при розыгрыше от ворот
сегодня, 17:45
Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Клубу не хватает игроков, закрепившихся в основе после академии, как Рэшфорд или Мактоминей, Эланга блестяще проявил себя в «Форест». Им не следовало уходить»
сегодня, 17:41
«Пусть Лапорта расскажет, почему Месси ушел на самом деле. «Барса» – дом Лионеля, независимо от президента». Экс-член совета директоров «Барселоны» Вилажоана о Лео
сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о популярности: «Главное, что она не фэйковая, как у тех, кто один гол забил и мнит себя звездой. Мы с Карпиным были, есть и будем»
9 минут назад
Карло Анчелотти: «Стараюсь строить отношения с личностями, а не с игроками. Иногда приходится принимать сугубо профессиональные решения»
33 минуты назад
«Вахания пригодится «Динамо». Мелехин вряд ли усилит оборону – он молодой, в центре защиты и так проблем хватает». Дьяков об интересе бело-голубых к защитникам «Ростова»
54 минуты назад
Дидье Дешам: «Французских тренеров недооценивают даже во Франции. Неужели мы хуже других? Не думаю»
56 минут назад
Сборная России забила единственным ударом в створ ворот Перу в 1-м тайме – всего было 2 удара
сегодня, 18:14
Овчинников о «Спартаке»: «Поменять тренера мало – нужно и руководство. Всех в путешествие – опыта футбольного набираться. Что за руководители довели команду до такого состояния?»
сегодня, 18:05
Тальяфико о Месси и сборной Аргентины: «Никто не будет готов к уходу Лео – он 20 лет в команде. Он сам примет решение, останется в штабе или займет какую-то должность, возможно»
сегодня, 17:54
Талалаев о сборной России: «Более педантичного отношения к новичкам давно не видел. В «Балтику» приезжают Писарев, Никифоров. Меня спрашивали о показателях Варатынова, Петрова и Сауся»
сегодня, 17:24
Рубенс об РПЛ: «Динамо» – великий клуб, всегда должен бороться за верхнюю часть таблицы. Старт некрасивый и сложный, надо улучшать ситуацию»
сегодня, 17:12
Круговой – лучший игрок ЦСКА в октябре. Данил победил в голосовании болельщиков, экспертов и спонсора
сегодня, 16:44