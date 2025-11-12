«У руля «Спартака» нет профессионалов – нефутбольные люди. Только российский специалист может наладить ситуацию». Гершкович о клубе

Михаил Гершкович: только российский тренер может наладить ситуацию в «Спартаке».

Председатель правления Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказался относительно отставки Деяна Станковича из «Спартака».

«Последним российским тренером «Спартака » был Дмитрий Аленичев. За последние лет десять руководство назначает только иностранцев.

Чего они добились? Ничего, никаких результатов. Плюс ко всему идет тормоз развития тренерских кадров «Спартака». Каждый приезжает и привозит с собой пять-шесть человек.

Со Станковичем вот они все сейчас вылетали на поле. Это не «Спартак». Нужно вернуть болельщикам тот «Спартак», который все любят и знают. Думаю, только российский специалист может там наладить ситуацию. Конечно, у него должен быть опыт. Лучше, чтобы он был победный.

Советовать сложно, потому что у руля «Спартака» нет профессионалов, это люди нефутбольные. Никто из руководства клуба не связан с футболом.

А желательно, чтобы люди, управляющие таким клубом, воспитывались в футболе.

И тогда будут приниматься более адекватные решения, соответствующие задачам и помыслам, которых ждут болельщики», – сказал Михаил Гершкович .