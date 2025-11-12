«Спартак» должен возглавить россиянин. Если назначат иностранца, опять начнутся трансферы, непонятные траты, и очередной крах может произойти». Ковтун о тренере для красно-белых

Юрий Ковтун хочет, чтобы «Спартак» возглавил российский тренер.

Бывший защитник «Спартака » Юрий Ковтун уверен, что после увольнения Деяна Станковича красно-белых должен возглавить российский тренер.

– Клуб должен возглавить россиянин. Причем не так важно, есть ли какие-то спартаковские корни. Необязательно, чтобы тренер когда-то играл за «Спартак». У нас хватает специалистов. Надо подойти скрупулезно.

Если назначат иностранца, все будет по кругу. Опять начнутся трансферы, непонятные траты и так далее. Очередной крах может произойти.

Хотелось бы немножко успокоиться. И в плане тренеров, и в плане трансферов. Понятно, что трансферы и при россиянине будут, но более адекватные, а не по 20 миллионов за человека. Поэтому более логично приглашать тренера из России.

– Готовы когда-нибудь в «Спартак» прийти?

– Возможно, не главным, а помощником каким-то. Может, и в какой-то другой должности или структуре клуба. Если будет такой момент в жизни, шанс, то надо будет им пользоваться. А главным или помощником – вопрос риторический, – заявил Ковтун.

