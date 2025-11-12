«Спартаку» нужен Черчесов. Надо позвать россиянина, человека со спартаковским прошлым». Дьяков о клубе после отставки Станковича

Виталий Дьяков: «Спартаку» нужен Черчесов.

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал отставку Деяна Станковича из «Спартака ».

– В «Спартаке», как и всегда, сейчас очень много вопросов. Зачем вообще ранее было продлевать контракт со Станковичем? Уже снимите с должности в зимнюю паузу. Выиграли сейчас пару матчей. Все как‑то безумно странно. Нет какого‑то объяснения.

– Кто будет преемником?

– Не знаю. Не очень уверен в том, что это будет российский тренер. Уже не помню, когда такое было.

Мое мнение: надо позвать россиянина, человека со спартаковским прошлым. «Спартаку» нужен Черчесов, но он сейчас занят.

Думаю, «Спартаку» нужен именно такой тренер, как Черчесов , – сказал Дьяков.