«Спартаку» нужен Черчесов. Надо позвать россиянина, человека со спартаковским прошлым». Дьяков о клубе после отставки Станковича
Виталий Дьяков: «Спартаку» нужен Черчесов.
Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал отставку Деяна Станковича из «Спартака».
– В «Спартаке», как и всегда, сейчас очень много вопросов. Зачем вообще ранее было продлевать контракт со Станковичем? Уже снимите с должности в зимнюю паузу. Выиграли сейчас пару матчей. Все как‑то безумно странно. Нет какого‑то объяснения.
– Кто будет преемником?
– Не знаю. Не очень уверен в том, что это будет российский тренер. Уже не помню, когда такое было.
Мое мнение: надо позвать россиянина, человека со спартаковским прошлым. «Спартаку» нужен Черчесов, но он сейчас занят.
Думаю, «Спартаку» нужен именно такой тренер, как Черчесов, – сказал Дьяков.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?25224 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости