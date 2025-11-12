Геннадий Орлов: «Станкович – самый скандальный из всех последних тренеров «Спартака». Не может так себя вести тренер, как Деян. Он нервный, всех возбуждал»
Комментатор Геннадий Орлов высказался об отставке Деяна Станковича из «Спартака».
«К отставке Станковича все шло, хотя я против таких увольнений. И вроде бы «Спартак» в последнем матче сыграл совсем неплохо – они приблизились к лидирующей группе.
Но так, как Станкович себя вел по отношению ко всем, – не может так себя вести тренер. Во всяком случае из всех последних тренеров «Спартака» последних лет он – самый скандальный.
Но, возможно, в этом был скрытый умысел – и сейчас они договорились по деньгам. Станкович же хотел уйти. Он несколько дней назад чуть ли не открыто об этом сказал, что хочет к жене и ребенку.
Он был нервный, а тренер должен быть самым спокойным в команде, должен всех успокаивать, а он наоборот всех возбуждал. И это все передавалось игрокам», – сказал Геннадий Орлов.