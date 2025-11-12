Гурбанов не заинтересован возглавить «Спартак». Тренер «Карабаха» готов покинуть клуб только в случае предложения от топ-команд Турции (Legalbet)

Гурбан Гурбанов не заинтересован в работе в «Спартаке».

Главный тренер «Карабаха » Гурбан Гурбанов не заинтересован в работе в «Спартаке », сообщает Legalbet.

Специалист готов покинуть азербайджанскую команду только в случае предложений от турецких топ-клубов – «Галатасарая », «Фенербахче» и «Бешикташа ».

11 ноября «Спартак» отправил Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера.

В этом сезоне «Карабах» лидирует в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, а также идет 15-м в общей группе Лиги чемпионов.