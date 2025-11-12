Гурбанов не заинтересован возглавить «Спартак». Тренер «Карабаха» готов покинуть клуб только в случае предложения от топ-команд Турции (Legalbet)
Гурбан Гурбанов не заинтересован в работе в «Спартаке».
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов не заинтересован в работе в «Спартаке», сообщает Legalbet.
Специалист готов покинуть азербайджанскую команду только в случае предложений от турецких топ-клубов – «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа».
11 ноября «Спартак» отправил Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера.
В этом сезоне «Карабах» лидирует в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, а также идет 15-м в общей группе Лиги чемпионов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
