Станислав Черчесов: «Информация об интересе других клубов вносит неопределенность в «Ахмат». Со мной никто из московских команд не связывался»

Станислав Черчесов: никто из московских команд не связывался со мной.

Главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов отреагировал на слухи по поводу интереса «Спартака » и «Динамо».

«Среда началась очень интересно – прислали ссылку на один маркетплейс, где продают мою фотографию с автографом, цитирую: «По низкой цене с доставкой».

Ну а если говорить о серьезных вещах, то со мной никто из московских команд не связывался, работаю где работаю и занимаюсь тем, чем должен на этом месте заниматься.

Информация же об интересе других клубов вносит неопределенность в мою команду. А если наберут, то тоже честно скажу: да, звонок был.

Но сейчас 14 ноября вылетаю в Грозный, где начинаем подготовку к гостевому матчу 16-го тура РПЛ с «Рубином», который состоится после паузы на игры сборных», – сказал Станислав Черчесов .

«Спартак» и «Динамо» рассматривают кандидатуру Черчесова («СЭ»)