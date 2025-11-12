Станислав Черчесов: «Информация об интересе других клубов вносит неопределенность в «Ахмат». Со мной никто из московских команд не связывался»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на слухи по поводу интереса «Спартака» и «Динамо».
«Среда началась очень интересно – прислали ссылку на один маркетплейс, где продают мою фотографию с автографом, цитирую: «По низкой цене с доставкой».
Ну а если говорить о серьезных вещах, то со мной никто из московских команд не связывался, работаю где работаю и занимаюсь тем, чем должен на этом месте заниматься.
Информация же об интересе других клубов вносит неопределенность в мою команду. А если наберут, то тоже честно скажу: да, звонок был.
Но сейчас 14 ноября вылетаю в Грозный, где начинаем подготовку к гостевому матчу 16-го тура РПЛ с «Рубином», который состоится после паузы на игры сборных», – сказал Станислав Черчесов.
