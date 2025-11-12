Кейн второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в «Баварии». Форвард забил 5 голов в 5 матчах в октябре

Кейн снова назван лучшим игроком месяца в «Баварии».

Нападающий Харри Кейн второй раз подряд признан лучшим футболистом месяца в «Баварии».

32-летний английский форвард в октябре провел 5 матчей за клуб из Мюнхена и забил 5 голов.

В голосовании болельщиков Харри набрал 23,9% голосов, опередив Леннарта Карла (20,6%) и Конрада Лаймера (19,4%).

Кейн получал приз и в сентябре. Его подробная статистика – здесь .