Станковичу сообщили об увольнении из «Спартака» по видеозвонку. Тренер был в Белграде – новость он воспринял спокойно («СЭ»)
Деян Станкович узнал об увольнении из «Спартака» по видеозвонку.
11 ноября московский клуб сообщил об отставке сербского специалиста с поста главного тренера команды.
По информации «Спорт-Экспресса», ключевая причина увольнения – отсутствие игрового прогресса, а не публичные высказывания специалиста.
Во вторник руководство клуба по видеосвязи связалось с тренером, который сейчас находится в Белграде, и объявило о решении.
Отмечается, что от Станковича не было возражений. Он воспринял предложение о завершении отношений спокойно и без лишних эмоций.
Почему Станкович провалился в «Спартаке»? Осмысление Чернявского
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?22222 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости