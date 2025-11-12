«Спартак» уволил Станковича из-за результатов и потери раздевалки: «Задачей было создать классную атмосферу в команде, а Деян провалился и поплыл» («Чемпионат»)

Стали известны причины отставки Деяна Станковича с поста тренера «Спартака».

«Спартак » уволил Деяна Станковича с поста тренера из-за результатов и потери раздевалки, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Первая причина — результаты (6-е место в РПЛ после первого круга – Спортс”). Но вторая причина более важная. Это потеря раздевалки. Еще к началу осени поняли, что со Станковичем у команды нет будущего – именно из-за атмосферы в команде.

Задачей Деяна было создать классную атмосферу в команде. Да, он не супертактик, но Деян должен был стать лидером раздевалки. А он провалился и поплыл. Раздевалка была давно потеряна», — рассказал источник.