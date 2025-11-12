  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Спартак» уволил Станковича. Букмекеры считают, что клуб не попадет в топ-4 по итогам сезона РПЛ
3

«Спартак» уволил Станковича. Букмекеры считают, что клуб не попадет в топ-4 по итогам сезона РПЛ

«Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича во вторник.

Московский клуб идет на 6-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ и отстает от лидера на 8 очков.

Букмекеры считают, что клуб не попадет в топ-4 по итогам сезона – на это дают коэффициент 1.81.

За 3.20 можно поставить на то, что «Спартак» закончит сезон с медалями, 15.00 – красно-белые станут чемпионами.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на футбол
logoДеян Станкович
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Максимум 7 удалений было в 9 последних встречах «Спартака» и «Локомотива» в КХЛ. 1.73 – продление тренда
сегодня, 11:37
Сборная Перу проиграла 9 из 10 последних матчей на выезде. 1.55 – уступят России в Санкт-Петербурге
сегодня, 11:00
Батраков – самый вероятный автор гола в матче Россия – Перу. У хавбека «Локомотива» 3 мяча в 8 играх за сборную
сегодня, 10:04
Россиянин поставил 10 млн рублей на победу сборной России в товарищеском матче с Перу
сегодня, 09:56
Дёмин провел самый результативный матч в НБА – 16 очков с «Торонто». Букмекеры дают 50% на 20+ баллов россиянина в любой игре до конца года
сегодня, 08:37
Россия – явный фаворит матча с Перу. Победа команды Карпина обвалилась с 1.87 до 1.60
сегодня, 08:05
2.72 – Стефен Карри реализует 5000 трехочковых за карьеру в НБА. Сейчас у него 4093
вчера, 14:14
«Ливерпуль» в 2025-м проиграл больше матчей, чем «МЮ» – 17 против 16
вчера, 10:33
Россиянин проиграл 3 млн рублей, поставив на победу «Краснодара» над «Балтикой»
вчера, 08:41
Чемпионство «Зенита» в два раза вероятнее титула «Краснодара» по версии букмекеров. Команда Семака отстает на 3 очка
10 ноября, 11:10
Ко всем новостям
Последние новости
Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе сборной России над Перу
сегодня, 09:50Промо
Фриц за год выиграл 5 из 9 матчей против соперников из топ-5 мирового рейтинга. 4.80 – обыграет Алькараса
вчера, 12:02
«Трактор» забросил 5 шайб в меньшинстве в 25 матчах – больше всех в КХЛ. 6.40 – в игре с «Амуром» будет такой гол
вчера, 08:59
СКА проиграл «Авангарду» в 7 из 8 последних матчей. 4.20 – неудачный тренд прервется в Омске
10 ноября, 13:26
«Факел» нанес 4+ удара в створ во всех 8 домашних матчах в сезоне Первой лиги. 1.56 – продление тренда
10 ноября, 12:02
БЕТСИТИ разыгрывает пять поездок в Дубай на двоих на чемпионский бой Гассиев – Пулев
10 ноября, 09:26Промо
«ПСЖ» стабильно теряет очки в Лиге 1, прибегая к мощной ротации, но все равно выше всех». Денисов о матче «Лион» – «ПСЖ»
9 ноября, 18:10
«У миланцев есть проблемы с хорошо запертыми соперниками, а «Лацио» как раз такой». Клещенок о топ-матче 11-го тура Серии А
9 ноября, 15:50
«Несмотря на историческую результативность двух команд, думаю, голов в этом матче почти не будет». Чернявский о матче «Балтика» – «Краснодар»
9 ноября, 14:45
«Форма «Сити» вселяет больше оптимизма – собирают очки в матчах с разным сценарием, тогда как «Ливерпуль» очень зависим от манеры соперника». Палагин сделал прогноз на матч
9 ноября, 14:25