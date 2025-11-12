«Спартак» уволил Станковича. Букмекеры считают, что клуб не попадет в топ-4 по итогам сезона РПЛ
«Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича во вторник.
Московский клуб идет на 6-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ и отстает от лидера на 8 очков.
Букмекеры считают, что клуб не попадет в топ-4 по итогам сезона – на это дают коэффициент 1.81.
За 3.20 можно поставить на то, что «Спартак» закончит сезон с медалями, 15.00 – красно-белые станут чемпионами.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
