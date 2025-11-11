  • Спортс
  Газинский об отце: «Помню пьянки, как учил драться – по щеке ударит: «Защищайся, учись быть мужчиной». Бушевал, на маму руку поднимал. Когда он приходил, я прятался»
57

Газинский об отце: «Помню пьянки, как учил драться – по щеке ударит: «Защищайся, учись быть мужчиной». Бушевал, на маму руку поднимал. Когда он приходил, я прятался»

Юрий Газинский: отец учил драться – по щеке ударит: «Защищайся, будь мужчиной».

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский в интервью Спортсу’‘ рассказал о сложных отношениях с отцом.

– Отец ушел из семьи, когда вам было шесть. В каких отношениях были с ним? 

– Ни в каких. Он просто уехал к себе на родину. В Ухту. 

Мало что о нем помню. Одна история – пьянки. Отец высокий крепкий, постоянно учил драться. У него ладонь была как три мои. По щеке раз ударит, говорит: «Защищайся, учись быть мужчиной». Вроде не сильно бьет, но я же маленький, мне больно. 

Позитивного мало что вспоминается. Разве что как по двору на машине катал – пьяный был, посадил за руль. Вот и все, царство ему небесное. Его уже и в живых нет. 

– Пытались найти отца, когда подросли? 

– Нет. Только однажды мама отправила ему фотографию, где я уже большой. Что вот у него сын, он всегда о сыне мечтал. Мама потом передала, что отец, увидев меня, заплакал. Сказал: «Хочу пообщаться». Мама ответила: «Где же ты раньше был?»

– По-мальчишески не хотелось поговорить с ним?

– Было бы правильнее, если бы он сам позвонил и сказал все, что чувствует. Он ведь как уехал, мы и не виделись. Поэтому помню его суровым дядей, который приходил, бушевал, на маму руку поднимал. 

Если бы набрал, я бы поговорил. А так что? Позвонить с «привет, папа»? Да у нас и телефона не было, чтобы свободно связаться. Раньше ведь как: если надо позвонить из Комсомольска в другой город, ты идешь на станцию, оплачиваешь пять минут, просишь набрать межгород. Вот и вся связь. 

– Когда вам было 18, он умер. Из-за чего? 

– Здоровье не выдержало – от той жизни, которую жил. 

– Оглядываясь назад, как сказывается на мальчике жизнь без отца? 

– Мама справилась со всем. Ей было очень тяжело во всех планах, но она делала для нас с сестрой все. Не могу сказать, что сильно прочувствовал отсутствие отца.

Конечно, дети должны расти в полноценной семье. Спроси меня, хотел бы я, чтобы у меня был папа? Наверное, да. Но оглядываясь назад, не понимаю, что это могло дать. Может, привело бы к еще большему стрессу. Это был не тот папа, к которому ты бежишь в прихожую встречать. Наоборот, когда он приходил, я прятался, боялся, что он может что-то разбить, – сказал Газинский.

«У меня был не тот папа, которого бежишь встречать. Наоборот, я прятался». Человечное интервью Газинского

