«Спартак» еще не определился с заменой Станковичу («СЭ»)

Сегодня клуб объявил об отставке сербского специалиста. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
По информации «СЭ», Станковичу сообщили об отставке на сегодняшней встрече с руководством, при этом у «Спартака» до сих пор нет никаких договоренностей с потенциальными кандидатами на пост главного тренера.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
