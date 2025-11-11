«Спартак» еще не определился с заменой Станковичу («СЭ»)

«Спартак» все еще не нашел замену Станковичу.

Сегодня клуб объявил об отставке сербского специалиста. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

По информации «СЭ», Станковичу сообщили об отставке на сегодняшней встрече с руководством, при этом у «Спартака » до сих пор нет никаких договоренностей с потенциальными кандидатами на пост главного тренера.