Артем Сергеев: «В хоккее Fan ID будет лишним. Не помню даже, когда были какие-либо конфликты на трибунах. В футболе другая ситуация, там драки бывают, файеры, это не совсем безопасно»

Артем Сергеев: в хоккее Fan ID будет лишним.

Хоккеист московского «Динамо » Артем Сергеев выступил против введения Fan ID в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах расширить систему, действующую сейчас только на матчах футбольной Мир РПЛ.

«Мое мнение по поводу возможного введения Fan ID в хоккее? Думаю, это долгосрочная перспектива, нужно много лет, чтобы люди к этому адаптировались, смирились с этим и приняли. Если это случится, то поначалу будет намного меньше зрителей ходить на матчи.

Думаю, что в хоккее эта система не нужна, потому что алкоголь на матчах не продается. Не помню даже, когда были какие-либо конфликты на трибунах среди болельщиков. Активные фанаты сидят на разных секторах.

В футболе другая ситуация, там драки бывают, файеры, пиротехника. Конечно, это не совсем безопасно. В хоккее Fan ID будет лишним», – сказал Сергеев.