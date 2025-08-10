21

Счета уехавшего из России Савина заблокировали из-за долга в 7,5 млн рублей

Российские счета Евгения Савина заблокированы из-за долга в 7,5 млн рублей.

Федеральная налоговая служба России 6 августа заблокировала счет экс-футболиста и блогера Савина из-за долгов по налогам на сумму 7,541 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у экс-игрока в РФ зарегистрирован действующий ИП, его основной вид деятельности – «зрелищно-развлекательная и прочая».

Савин также был учредителем нескольких юридических лиц, которые давно прекратили деятельность.

В феврале 2024 года экс-футболист был объявлен в розыск. В 2022 году Евгений уехал из России, а принадлежащий ему клуб «Красава» был перевезен на Кипр.

