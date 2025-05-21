Евгений Савин: «Красава» будет в Лиге чемпионов. Мы будем на это смотреть и радоваться, что никто нам не смог помешать»

Евгений Савин надеется, что его клуб «Красава» будет выступать в Лиге чемпионов.

В апреле клуб, который был перевезен из России в 2022-м, вышел в высший дивизион Кипра .

– Что будет дальше?

– Футбольный клуб «Красава» будет в Лиге чемпионов . Мы будем на это смотреть и радоваться, что никто нам не смог помешать. Что мы все смогли сделать. И мы счастливы, – сказал Савин в интервью Катерине Гордеевой*.

* – признана иностранным агентом в России

Суд заочно арестовал Савина на 2 месяца по делу о дискредитации армии РФ

«Красава» – в высшей лиге Кипра! Будет рубиться против Кокорина