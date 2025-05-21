Евгений Савин: «Красава» будет в Лиге чемпионов. Мы будем на это смотреть и радоваться, что никто нам не смог помешать»
Евгений Савин надеется, что его клуб «Красава» будет выступать в Лиге чемпионов.
В апреле клуб, который был перевезен из России в 2022-м, вышел в высший дивизион Кипра.
– Что будет дальше?
– Футбольный клуб «Красава» будет в Лиге чемпионов. Мы будем на это смотреть и радоваться, что никто нам не смог помешать. Что мы все смогли сделать. И мы счастливы, – сказал Савин в интервью Катерине Гордеевой*.
* – признана иностранным агентом в России
Суд заочно арестовал Савина на 2 месяца по делу о дискредитации армии РФ
«Красава» – в высшей лиге Кипра! Будет рубиться против Кокорина
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура33871 голос
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «Скажи Гордеевой*»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости