  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Евгений Савин: «Красава» будет в Лиге чемпионов. Мы будем на это смотреть и радоваться, что никто нам не смог помешать»
52

Евгений Савин: «Красава» будет в Лиге чемпионов. Мы будем на это смотреть и радоваться, что никто нам не смог помешать»

Евгений Савин надеется, что его клуб «Красава» будет выступать в Лиге чемпионов.

В апреле клуб, который был перевезен из России в 2022-м, вышел в высший дивизион Кипра.

– Что будет дальше?

– Футбольный клуб «Красава» будет в Лиге чемпионов. Мы будем на это смотреть и радоваться, что никто нам не смог помешать. Что мы все смогли сделать. И мы счастливы, – сказал Савин в интервью Катерине Гордеевой*.

* – признана иностранным агентом в России

Суд заочно арестовал Савина на 2 месяца по делу о дискредитации армии РФ

«Красава» – в высшей лиге Кипра! Будет рубиться против Кокорина

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура33871 голос
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «Скажи Гордеевой*»
logoЕвгений Савин
logoКрасава
logoвысшая лига Кипр
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Красава» – в высшей лиге Кипра! Будет рубиться против Кокорина
21412 апреля, 22:03
«Красава» Евгения Савина вышел в высший дивизион Кипра. Клуб был перевезен из России в 2022-м
5512 апреля, 17:58
Главные новости
РФС за матч России с Аргентиной может заплатить 5-8 млн евро и оплатить аргентинцам перелет, проживание, питание, аренду полей («Мутко против»)
43 минуты назад
Семак о сезоне «Зенита»: «30 побед впервые за 7 лет – как можно говорить, что мы играем хуже? Не смогли заменить Клаудиньо, но результаты на прежнем уровне»
57 минут назад
Лига Европы. Финал. «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
7919 минут назад
Когда ехал дольше 2 минут и пришлось говорить с таксистом. Про футбол
20 минут назадТесты и игры
Осимхен и Лукман не сыграют с Россией, Бонифасе, Чуквуэзе, Ндиди, Ихеаначо – в составе Нигерии
1325 минут назад
Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия не попадут на Евро-2028 автоматически и будут участвовать в отборе. Две неотобравшиеся сборные стран-хозяек с лучшими результатами получат места по квоте
528 минут назад
Мбаппе, Дембеле, Меньян, Тео, Тюрам, Олисе – в составе Франции на финал четырех в Лиге наций
1955 минут назад
Экс-игрок ЦСКА Дуду: «Я тратил больше 1000 долларов в месяц в Москве. Жить на 300 долларов невозможно»
10сегодня, 12:05
Каземиро: «Этот сезон – один из самых успешных в моей карьере. Я давно не был в ситуации, когда тренер на меня не рассчитывал, но смог изменить все к лучшему благодаря труду»
13сегодня, 12:05
Смолов, Сафонов и МЯЧ Production – финалисты премии «Спортивный блогер года»!
13сегодня, 12:00
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Пари НН» Удальцов о Личке: «Люблю ловить карпа, но не читать, что от него пишется. У нас бы с осени не менее 5 тренеров сменилось, будь это хоть немного правдой»
20 минут назад
Экс-игрок ЦСКА Дуду: «Мы могли выпить пива и выйти на игру на следующий день. Сейчас футбол более интенсивный, нужно всегда быть в форме. Больше нет места для бразильской магии»
221 минуту назад
ПАОК о возможном назначении Станковича: «Луческу – наш тренер. Если что-то изменится, выскажемся официально»
230 минут назадВидео
Жирков об РПЛ: «Буду болеть за «Зенит», все-таки столетие скоро. Чемпионство в руках «Краснодара», но выиграют ли они трофей, сказать тяжело – «Динамо» может отомстить»
6сегодня, 12:16
Слуцкий после 3:0 с «Уси»: «Против команд из низших лиг важно забить на старте, все было под нашим контролем. Благодаря нашим фанатам чувствовал себя как дома»
сегодня, 12:13
Генсек РФС Митрофанов против совмещения Карпина: «Мне нравится, когда Валерий Георгиевич работает только в сборной»
3сегодня, 11:48
«Акрон» встретится с «Локомотивом». Поддержите команду в последнем матче чемпионата против железнодорожников!
сегодня, 11:00Реклама
В «Автодоре» опровергли готовность дать «Химкам» финансовые гарантии: «Информация не соответствует действительности»
2сегодня, 10:26
Артем Дзюба: «Сыграл бы в падел против Карпина. Будет хорошее соперничество»
3сегодня, 10:05
ЦСКА принимает «Пари НН». Приходите поддержать армейцев в последнем домашнем матче сезона!
сегодня, 09:00Реклама