Криштиану Роналду: «У чемпионата Саудовской Аравии огромный потенциал, у местных безумная страсть к футболу. Говорю саудовцам, что я один из них»

Криштиану Роналду: у саудовской лиги огромный потенциал.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что у чемпионата Саудовской Аравии есть большой потенциал для развития.

«Я верю в этот проект, я верю в футбол и в людей в этой лиге. У лиги огромный потенциал. Чемпионат Саудовской Аравии значительно вырос за последние три года, саудовцы питают к футболу просто безумную страсть.

Туризм, который для меня очень важен, также значительно вырос за последние годы. Я счастлив, что являюсь его частью. Я говорю саудовцам, что я один из них, я тоже саудовец», – сказал Роналду, выступая по видеосвязи на саммите по глобальному туризму TOURISE Conference в Эр-Рияде.