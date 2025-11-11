  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Криштиану Роналду: «У чемпионата Саудовской Аравии огромный потенциал, у местных безумная страсть к футболу. Говорю саудовцам, что я один из них»
48

Криштиану Роналду: «У чемпионата Саудовской Аравии огромный потенциал, у местных безумная страсть к футболу. Говорю саудовцам, что я один из них»

Криштиану Роналду: у саудовской лиги огромный потенциал.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что у чемпионата Саудовской Аравии есть большой потенциал для развития.

«Я верю в этот проект, я верю в футбол и в людей в этой лиге. У лиги огромный потенциал. Чемпионат Саудовской Аравии значительно вырос за последние три года, саудовцы питают к футболу просто безумную страсть.

Туризм, который для меня очень важен, также значительно вырос за последние годы. Я счастлив, что являюсь его частью. Я говорю саудовцам, что я один из них, я тоже саудовец», – сказал Роналду, выступая по видеосвязи на саммите по глобальному туризму TOURISE Conference в Эр-Рияде.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?9893 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
logoКриштиану Роналду
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду о завершении карьеры: «Через десять лет. Шучу. Мое тело в хорошей форме, я стараюсь получать удовольствие, забивая голы. Хочу выигрывать трофеи – это моя жизнь»
сегодня, 14:46
Роналду о том, станет ли ЧМ-2026 последним для него: «Конечно, ведь мне будет 41 год. Я наслаждаюсь моментом»
сегодня, 13:34
Главные новости
Сергей Юран: «Спартак» должен возглавлять российский тренер, который понимает, что это за клуб. Иностранцы по-другому все воспринимают: не получилось – давайте неустойку, я пошел»
14 минут назад
«Спартак» еще не определился с заменой Станковичу («СЭ»)
25 минут назад
Ташуев об отставке Станковича: «Спартак» – имиджевый клуб, там нет мелочей. Скандалы, конфликты – руководство наелось такой работой»
39 минут назад
«Реал» согласился отпустить Эндрика в аренду в «Лион» до июня 2026-го без опции выкупа. Окружение бразильца ищет жилье во Франции
48 минут назад
Фанаты «Сельты» называли Ямаля «рогоносцем» на матче с «Барсой» и кричали ¡Puta Barça!. Ла Лига пожаловалась в Комитет по соревнованиям
52 минуты назад
Карпин о невызове Мостового: «Зачем вызывать 6-го нападающего, когда будут играть 5 – чтобы он просто покатался? Не думаю, что это диковинка – увидеть Андрея на «Газпром Арене»
сегодня, 18:13
Журналист Ахмадов об отставке Станковича: «Я к этому не причастен. Результаты никого не устраивали, и поведение тоже, судя по всему. Это серьезный клуб, который следит за имиджем»
сегодня, 18:10
Мостовой об уходе Станковича: «Неважно, иностранец или россиянин возглавит «Спартак» – лишь бы футбольный человек»
сегодня, 18:01
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ловчев об отставке Станковича: «Спартак» как игрушка, нельзя каждые полгода менять тренеров. Бесков, Симонян и Качалин не стали бы великими, если бы им работать не давали»
сегодня, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Карпин о матче с Перу: «Должны обыграть, но легко не будет. Добротные футболисты, хорошо технически оснащенные. Сафонов планируется в старте»
1 минуту назад
Канисарес о травме Ямаля и процедуре без уведомления: «Барса» еще со времен Кройффа сводил к минимуму выступления игроков за сборные. Так ли нужна секретность и война эго?»
12 минут назад
Юрий Семин: «Если мне предложат возглавить «Спартак», я подумаю. Кто рекомендует Мостового? Он никогда не работал даже в детско-юношеском футболе»
39 минут назад
Станкович вошел в топ-10 тренеров «Спартака» по количеству побед – 37. На одну больше, чем у Абаскаля
сегодня, 17:59
Бабаев о трансляции РПЛ: «Шла речь о привлечении еще одного федерального канала – 20-30 матчей за год, например. Хорошо, честно пообщались, но остались при тех же параметрах»
сегодня, 17:40
«Аль-Иттихад» хочет пригласить Дешама летом. Тренер покинет сборную Франции после ЧМ-2026
сегодня, 17:26
Сын Клюйверта, играющий в молодежке «Барсы», не планирует выступать за Испанию по примеру Хейсена: «Нидерланды – в моем сердце, хоть и немного чувствую себя испанцем»
сегодня, 17:17
Рафинья продолжает заниматься индивидуально. Вингер «Барсы» на завершающем этапе восстановления
сегодня, 16:37
Шишкин о Станковиче: «Спартак» лихорадит, с Деяном команда не увидит свет в конце тоннеля»
сегодня, 16:30
Дзюба о «Динамо»: «Много хороших игроков, но качества игры никакого нет. Не хватает вожака, который поведет команду за собой»
сегодня, 16:26