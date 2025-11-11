Криштиану Роналду: «У чемпионата Саудовской Аравии огромный потенциал, у местных безумная страсть к футболу. Говорю саудовцам, что я один из них»
Криштиану Роналду: у саудовской лиги огромный потенциал.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что у чемпионата Саудовской Аравии есть большой потенциал для развития.
«Я верю в этот проект, я верю в футбол и в людей в этой лиге. У лиги огромный потенциал. Чемпионат Саудовской Аравии значительно вырос за последние три года, саудовцы питают к футболу просто безумную страсть.
Туризм, который для меня очень важен, также значительно вырос за последние годы. Я счастлив, что являюсь его частью. Я говорю саудовцам, что я один из них, я тоже саудовец», – сказал Роналду, выступая по видеосвязи на саммите по глобальному туризму TOURISE Conference в Эр-Рияде.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
